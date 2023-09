Rifiutati 100 milioni: clamoroso annuncio del presidente

Lotito ha confermato che in passato una squadra aveva proposto ben 100 milioni per Milinkovic-Savic: era il Milan?

Nell’ultimo calciomercato estivo l’Arabia Saudita è stata una grande protagonista, non ci sono dubbi. Offrendo cifre da capogiro alcune squadre della Saudi Pro League si sono assicurate diversi giocatori importanti del calcio europeo. Uno di questi è Sergej Milinkovic-Savic.

Il forte centrocampista si è trasferito all’Al Hilal, con la Lazio che ha incassato circa 40 milioni di euro e lui che ha firmato un contratto da circa 20 milioni netti annui per tre anni. Un affare per tutti. Il 28enne serbo ha lasciato il calcio europeo, ma va a guadagnare tantissimi soldi. Il club biancoceleste ha messo a segno una grossa plusvalenza a bilancio e quello saudita ha ingaggiato un rinforzo di alto livello.

Milinkovic-Savic, la rivelazione di Lotito sulla maxi offerta italiana

In questi anni Milinkovic-Savic è stato accostato anche a diverse squadre della Serie A. Non sono mancate indiscrezioni riguardanti l’interesse di Inter, Juventus e Milan. Nonostante ciò e anche i contatti concreti avvenuti, il calciatore è rimasto alla Lazio e solo nell’ultima estate ha lasciato Roma per volare in Arabia Saudita.

Claudio Lotito in un intervento a Radio Lega Serie A è stato interpellato anche sul mancato trasferimento del serbo in un top club europeo. Questa la sua risposta: “Non abbiamo mai ricevuto offerte concrete. L’unica vera fu da parte di una squadra italiana, di cui non farò il nome, che offrì 100 milioni di euro. In passato ho declinato una proposta importante perché avevo preso l’impegno con Simone Inzaghi. Inoltre non avremmo fatto in tempo a sostituire Sergej, perché in quell’estate il calciomercato finiva a metà agosto“.

Il patron della Lazio non ha voluto menzionare il nome della società italiana che in passato aveva offerto 100 milioni per Milinkovic-Savic. Tuttavia, l’11 luglio proprio lui aveva raccontato a Il Messaggero che era stato il Milan a presentare una proposta da 140 milioni: 60 subito e altri 80 pagabili in 5 anni con la Champions League.

Lotito nell’intervista fece riferimento al 2018 e disse che l’offerta l’aveva presentata Adriano Galliani, che però aveva lasciato il Milan nell’aprile 2017 dopo la cessione del club da parte di Fininvest. Nell’estate 2018 era subentrato il fondo Elliott al discusso imprenditore cinese Yonghong Li, quindi eventualmente la proposta è arrivata dagli allora dirigenti Leonardo e Paolo Maldini. Qualche mese ha detto 100 invece di 140, quale sarà la verità? Un’offerta sembra esserci stata, comunque, già ai tempi c’erano dei rumors in merito.