“Schierarlo sarebbe fatale”, Pioli è avvisato: derby a forte rischio

Olivier Giroud è sempre più in dubbio per il derby di sabato prossimo a San Siro. Il centravanti ha ancora guai alla solita caviglia.

Sarà una settimana di preparazione, ma anche di grande apprensione in casa Milan. Infatti negli ultimi giorni si sono registrati diversi acciacchi fisici e muscolari che preoccupano non poco la squadra rossonera in vista del derby di sabato prossimo.

Nella giornata di ieri si è scoperto del guaio subito da Pierre Kalulu, un affaticamento muscolare ancora da valutare per bene. Oppure della botta dolorosa presa da Theo Hernandez in nazionale francese.

Proprio con la Francia si è fermato anche Olivier Giroud, il calciatore più a rischio tra quelli citati. Il numero 9 del Milan è tornato ad avvertire dolore alla solita caviglia, che gli dà spesso problemi. Un movimento errato contro l’Irlanda ha di fatto escluso il francese dal match e lo pone in forte dubbio per Inter-Milan del 16 settembre.

Il parere del fisioterapista: Giroud rischia altre ricadute

L’entità dell’infortunio di Giroud non sembrerebbe grave, anche se per precauzione il 9 rossonero è subito tornato Milanello, lasciando così il ritiro della Francia anzitempo.

Ma i rischi eventuali sono molteplici. Lo ha confermato un esperto del settore, il fisioterapista Stefano Diprè, che la Gazzetta dello Sport ha interpellato per un consulto su questo tipo di problemi muscolo-scheletrici.

“Gli infortuni alla caviglia sono delicati, per i tempi di recupero entrano in gioco diverse variabili. Con una distorsione di primo grado si può tornare in campo dopo poche settimane, ma già se si tratta di lesioni di secondo-terzo grado allora c’è bisogno di mesi di riabilitazione, con un buon percorso fisioterapico. E Giroud non è nuovo a questi problemi”.

Dunque tutto dipenderà dagli esami a cui si sottoporrà Giroud per monitorare la caviglia. Ma il dott. Diprè mette in guarda il Milan e il suo staff: “Il derby è molto più di una semplice partita. C’è rivalità, orgoglio, passione, è evidente che un calciatore come Giroud sia fondamentale e decisivo. Ma prima di poterlo schierare è essenziale considerare le ripercussioni fisiche a lungo termine. Schierare il calciatore con una caviglia ancora non guarita del tutto potrebbe essere fatale, esporlo a rischi importanti”.

Milan che dovrà valutare con grande accuratezza la condizione della caviglia di Giroud, perché il danno può essere di lieve entità ma non si deve mai accelerare in situazioni così rischiose, anche con un derby di mezzo.