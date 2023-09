Christian Maldini lascia il calcio e cambia vita: cosa farà il figlio di Paolo

Il primogenito di Paolo Maldini lascia il calcio a soli 27 anni. Cambierà vita e farà un altro mestiere, ma sempre nel calcio

Per la famiglia Maldini sono stati mesi di grandi cambiamenti. Si è conclusa l’avventura di Paolo da direttore tecnico del Milan nel mese di giugno; troppo ampia la differenza di vedute sul progetto tecnico fra lui e Gerry Cardinale, il proprietario del club.

Al Milan non c’era spazio nemmeno per Daniel Maldini, rientrato dal prestito poco entusiasmante allo Spezia (con le uniche gioie i gol contro il Milan a San Siro e contro l’Inter). Per lui una nuova importante esperienza all’Empoli, una piazza dove potrà mettersi in mostra e magari tirar fuori il suo talento. Adesso è arrivata una svolta importante anche per l’altro Maldini, Christian, il primogenito di Paolo, che aveva appena conquistato la promozione in Serie B con il Lecco ma poi rimasto svincolato dopo la scadenza di contratto.

Christian Maldini resterà nel calcio

In assenza di offerte interessanti e probabilmente anche spinto dalla poca voglia di continuare a giocare, Christian Maldini avrebbe deciso di ritirarsi a soli 27 anni, come annunciato dal giornalista Nicolò Schira sul suo profilo X. Una decisione drastica e importante per lui, che non è mai riuscito a sfondare nonostante da molto giovane fosse considerato un buon talento.

Nato e cresciuto, manco a dirlo, nelle giovanili del Milan, Christian è stato anche capitano della Primavera ma non ha mai debuttato in prima squadra. Reggiana, Fano, Pro Piacenza, Pro Sesto e infine Lecco, l’ultima tappa prima dell’addio per cimentarsi in un nuovo lavoro sempre in ambito calcistico. Secondo Schira, infatti, Christian Maldini entrerà nella scuderia di Giuseppe Riso, il noto e importante agente italiano, procuratore fra gli altri anche di Sandro Tonali e di Lorenzo Colombo, protagonisti nell’ultima sessione di mercato del Milan. Christian farà da collaboratore con l’obiettivo di diventare poi un importante agente sportivo.

Una nuova carriera quindi per il primo figlio di Paolo, che imparerà i trucchi del mestiere da uno dei più importanti agenti d’Italia. Che, oltre a Tonali, nell’estate appena conclusa è stato anche protagonista dell’affare Davide Frattesi, passato dal Sassuolo all’Inter (ma con interessamenti forti anche di Juventus e Roma) per 35 milioni. Insomma, prima il Milan e adesso Giuseppe Riso: per Christian Maldini le migliori scuole possibili, adesso sta a lui mettersi in gioco e riuscire, da agente, a fare una carriera migliore di quella da calciatore. Gli facciamo un enorme in bocca al lupo, a lui che è un figlio del Milan ed è tifosissimo dei colori rossoneri.