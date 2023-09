Milan, Kjaer scalda i motori: il danese pronto a stupire ancora

Il difensore è chiamato ad un’ottima gara per riuscire a limitare gli attaccanti nerazzurri. Ad oggi è il favorito per giocare il derby

Solo 13 minuti giocati con la maglia del Milan in questa stagione, due con il Bologna e undici contro il Torino. Poco, pochissimo, ma Simon Kjaer all’interno dello spogliatoio rossonero anche quest’anno sta continuando a recitare un ruolo da protagonista. Il danese, che il prossimo 26 marzo compirà 35 anni, è uno dei leader del Diavolo, fondamentale all’interno di un gruppo tra i più giovani della Serie A.

Ora per Kjaer, dopo un inizio in panchina, può arrivare la grande occasione di giocare la partita più importante, il derby contro l’Inter. Il danese ha scaldato i motori, giocando con la sua nazionale, mettendo così minuti importanti nelle gambe: 90 nel 4 a 0 contro il San Marino e 11 contro la Finlandia.

Il calciatore ex Palermo, come detto, in questo momento, è il candidato numero uno ad affiancare Thiaw al centro della difesa. Il titolare Fikayo Tomori è out per squalifica e Pierre Kalulu si è fermato per dei problemi muscolare. La situazione del francese verrà monitorata giornalmente, ma è evidente di come Kjaer abbia davvero grandi possibilità di giocare il derby. Imposbbile, al momento, inoltre, pensare di lanciare Pellegrino.

Milan, Kjaer una certezza: il danese pronto a rispondere presente

Lo scorso anno Simon Kjaer ha faticato terribilmente a trovare la forma migliore. Il girone di andata è stato complicato, ma era prevedibile dopo il brutto infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi per diversi mesi.

Kjaer, come il resto della squadra, non si è salvato nel momento più buio, quando il Diavolo perdeva con chiunque. Il danese, però, al termine della stagione ha risposto presente quando è stato chiamato in causa, con prestazioni d’altissimo livello: è stato protagonista soprattutto in Champions League con una super gara contro il Tottenham, dove fu chiamato ad occuparsi di Kane. Ha fatto benissimo poi anche nella tripla sfida contro il Napoli.

Per Kjaer è dunque arrivato il momento di sfornare un’altra super gara, per riuscire a fermare Lautaro Martinez e Marcus Thuram, che verosimilmente saranno i due attaccanti scelti da Inzaghi.