Milan, Leao incanta col Portogallo: oggi ultimi impegni, poi sarà derby

Ultima giornata con le Nazionali, prima del rientro di tutti i calciatori: da quel momento si potrà finalmente pensare solo ed esclusivamente al derby

E’ l’ultimo giorno in cui i calciatori saranno impegnati con le proprie nazionali, poi faranno ritorno nelle rispettive sedi. A Casa Milan, così, l’organico sarà al completo solamente giovedì.

Ieri sono scesi in campo Rade Krunic e Rafael Leao: il bosniaco, perno del centrocampo di Stefano Pioli, ha disputato novanta minuti nella sfida persa dalla sua Nazionale contro l’Islanda. Per il portoghese, invece, sono stati 75: una buona sgambata per il numero dieci rossonero che contro il Lussemburgo ha deliziato il pubblico con le sue classiche giocate e così nel 9-0 ha messo a segno un assist dei suoi, dopo la solita incursione dalla sinistra. Anche i sostenitori del Milan hanno apprezzato particolarmente la prestazione di Leao, che ha dunque scaldato i motori in vista del derby.

I tifosi si aggrappano al talento del portoghese, decisivo come non mai lo scorso anno, nella prima sfida contro l’Inter, per tornare a vincere. Oggi però c’è ancora da pensare alle nazionali per molti giocatori del Milan. Nelle prossime ore saranno ben sette i calciatori che potrebbero scendere in campo.

Milan, titolari in campo: da Pulisic a Maignan, ecco chi gioca

Le attenzioni principali saranno rivolte soprattutto a Germania-Francia, dove torneranno Theo Hernandez e Mike Maignan: entrambi potrebbero giocare dal primo minuto, come trapela da più fonti francesi. Dall’altra parte, tra i tedeschi, c’è la possibilità di vedere Malick Thiaw, che ha voglia di recitare un ruolo da protagonista anche con la Germania.

Dopo l’ultima panchina, potrebbe esserci spazio anche Fikayo Tomori, che con la sua Inghilterra sfida la Scozia in amichevole. Amichevole che aspetta anche Christian Pulisic e Yunus Musah. Nella notte i due americani giocheranno contro l’Oman, alle 2.30 a Minneapolis, prima di volare a Milano. A Sion, in Svizzera-Andorra, infine, Noah Okafor è in attesa di una possibilità per mettersi in mostra con la propria nazionale. Il match sarà valido per le qualificazioni ad Euro 2024. Poi, finalmente, proprio per tutti, testa solo ed esclusivamente a Inter-Milan.