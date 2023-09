Milan-Maignan: conferme sul rinnovo, la situazione

E’ certamente presto per parlare di rinnovi in casa Milan, ma nei quotidiani sportivi in edicola stamani si torna a scrivere del futuro di Mike Maignan

Sono i giorni delle critiche a Gianluigi Donnarumma. Il portiere è finito nuovamente sotto la lente di ingrandimento a seguito dell’ennesimo errore tra i pali. Imperdonabile il gol subito contro la Macedonia, su punizione, sul proprio palo, che sono costati due punti all’Italia di Spalletti.

In queste ore si sta discutendo di un possibile cambio, con Vicario e Meret candidati principali a sostituirlo. In realtà il Commissario tecnico azzurro ha confermato senza troppi giri di parole, Donnarumma, ma i tifosi e opinionisti sono comunque divisi: c’è chi lo vuole fuori e chi crede ancora in lui.

Un problema che chiaramente non riguarda più il Milan e i suoi tifosi: con l’addio dell’italiano, il Diavolo ha abbracciato quello che in poco tempo è diventato uno dei migliori portieri del mondo. Mike Maignan ha conquistato tutti, prima i sostenitori del Diavolo, poi quelli della Nazionale. Quando è in campo fa la differenza e chiaramente il passato è ormai un lontano ricordo. C’è da pensare solo al futuro, un futuro che i rossoneri sia augurano possa essere ancora insieme.

Milan, rinnovo Maignan: la richiesta del francese

Anche stamani si è tornati a parlare del futuro di Mike Maignan. Il portiere ha un contratto in scadenza nel 2026: c’è dunque tempo per riuscire a trovare un accordo.

Tuttosport, in edicola oggi, conferma quanto scritto nei giorni scorsi, di una richiesta da parte dell’entourage del portiere francese di circa otto milioni di euro. Tanti soldi che difficilmente il Milan deciderà di dare al suo estremo portiere. Bisogna trattare, con il Diavolo faticherà ad andare oltre i 4/5 milioni di euro netti a stagione. Una cifra importante che porterebbe Maignan ad essere tra i più pagati della rosa, al pari dei big come Theo Hernandez e Rafael Leao.

Il Milan, al momento, non ha situazione critiche, con contratti lunghi, ma arriverà il tempo per trovare un accordo anche con il terzino francese, anche lui in scadenza nel 2026, Rade Krunic e Davide Calabria, con accordi fino al 30 giugno 2025. Chiaramente Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada saranno chiamati a decidere cosa fare con Olivier Giroud e Simon Kjaer, giocatori chiave dello spogliatoio e con un contratto in scadenza il prossimo giugno.