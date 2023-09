@ML – Milan, verso il derby: le ultime da Milanello su Kalulu e Giroud

Le ultime indicazioni che arrivano da Milanello sui giocatori acciaccati in casa Milan. Il derby è sempre più alle porte.

Quest’oggi il Milan è tornato in campo ad allenarsi. La squadra di Stefano Pioli ha goduto di tre meritati giorni di pausa, nel bel mezzo della sosta per le nazionali. Nella giornata odierna era prevista la ripresa per incominciare a fare sul serio in vista del derby di sabato prossimo.

Tra oggi, mercoledì e giovedì rientreranno tutti i nazionali, impegnati in queste settimane negli incontri di qualificazione europea e vari amichevoli in giro per il mondo. Gli ultimi a sbarcare a Milanello saranno gli statunitensi Pulisic e Musah, che giocheranno mercoledì notte contro l’Oman e giovedì saranno aggregati alla loro squadra.

C’è però un nazionale che è rientrato in anticipo rispetto alle attese. Ovvero Olivier Giroud, che come è noto si è infortunato durante il match Francia-Irlanda della scorsa settimana. Un problema alla caviglia per il numero 9 rossonero, il quale dunque verrà monitorato giorno per giorno in vista del derby.

Terapie per Giroud, nuovi controlli a breve per Kalulu

Secondo le ultime informazioni che ci arrivano direttamente da Milanello e dallo staff medico rossonero, nella giornata di oggi Giroud ha continuato a sottoporsi a terapie necessarie per rimettersi in sesto dalla possibile distorsione alla caviglia. Il Milan fa filtrare che non si tratti di nulla di preoccupante, ma visti i precedenti sfortunati di Giroud con l’articolazione si vuole procedere con cautela.

Fino all’ultimo dunque il 9 francese resterà in dubbio per il duello di campionato contro l’Inter. Chi invece rischia di non esserci affatto è Pierre Kalulu, dopo il problema muscolare subito in allenamento. Il difensore svolgerà nella giornata di giovedì nuovi esami di controllo per valutare l’entità del danno alla gamba.

Difficile che il classe 2000 possa essere abile ed arruolabile già per il derby di sabato alle ore 18. Al suo posto è pronto Simon Kjaer, visto che anche Fikayo Tomori non sarà a disposizione di mister Pioli per via della squalifica comminatagli dal giudice sportivo, a seguito dell’espulsione subita in Roma-Milan 1-2.

Giroud, che prosegue nel lavoro personalizzato già stabilito da giorni dallo staff medico, proverà a farcela in tutti i modi. Occhio però all’ascesa di Luka Jovic: il calciatore serbo, da poco arrivato dalla Fiorentina, si candida per una maglia da titolare. Intanto giovedì alle ore 14 sarà presentato ufficialmente in conferenza stampa.