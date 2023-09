@ML – Presentazione Jovic, data e orario della conferenza stampa

Luka Jovic si presenta ufficialmente come nuovo calciatore del Milan. La data e l’orario della conferenza stampa dell’attaccante serbo

Il Milan è andato per lungo tempo alla ricerca di un nuovo attaccante che potesse affiancare Olivier Giroud nel ruolo di centravanti. Dopo tanti profili sondati e trattative sfumate, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani hanno scelto di puntare su Luka Jovic. Il serbo classe 1997 è stato acquistato dalla Fiorentina senza costi di cartellino. Un affare, se pensiamo al talento dell’attaccante ex Real Madrid. In Bundesliga, al Francoforte, ha fatto vedere le migliori cose. Poi in Spagna con la maglia dei blancos e in seguito con quella della Fiorentina non è riuscito ad imporre le sue qualità.

Si spera che al Milan possa ritrovare sé stesso e il suo talento, aiutato dall’ambiente e dall’allenatore Stefano Pioli. Intanto, Luka Jovic si presenterà ufficialmente come nuovo acquisto rossonero in conferenza stampa. Fissati giorno e orario. Jovic parlerà a Milanello giovedì 14 settembre alle ore 14.30. Tutte le dichiarazioni saranno raccolte in diretta da MilanLive.it.