Niente Milan-Newcastle per infortunio: l’ipotesi è concreta

Un titolare del Newcastle ha accusato un infortunio, bisogna capire i tempi di recupero: sarà convocato per l’impegno di Champions contro i rossoneri?

Non è iniziata bene l’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della nazionale maggiore italiana. Dopo il deludente pareggio contro la Macedonia del Nord, stasera contro l’Ucraina non si può fallire. Purtroppo, a San Siro dovrà fare a meno di Sandro Tonali.

L’ex Milan ha rimediato un infortunio di natura muscolare e non è stato inserito nella lista dei convocati per la partita dell’Italia. Adesso si tratta di capire quali saranno le tempistiche per il recupero del giocatore, atteso dagli impegni con la maglia del Newcastle United appena sarà conclusa la pausa nazionali.

Tonali infortunato, a rischio per Milan-Newcastle United

In calendario c’è una partita molto speciale per Tonali: martedì 19 settembre a San Siro si gioca Milan-Newcastle United, valida per la prima giornata della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La prima da ex rossonero per il centrocampista, che si è trasferito in Inghilterra nel corso dell’ultimo calciomercato estivo.

Secondo quanto spiegato da Sky Sport, la presenza di Tonali nell’atteso match europeo è in dubbio. Le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno, poi vedremo se Eddie Howe lo avrà a disposizione. I Magpies sabato affrontano il Brentford al St James’ Park e puntano a vincere per risollevare la propria classifica in Premier League, nella quale occupano la quattordicesima posizione con soli 3 punti.

Dopo la vittoria all’esordio contro l’Aston Villa, con Tonali in gol, sono arrivate tre sconfitte consecutive contro Manchester City, Liverpool e Brighton. Nelle prossime due giornate ci saranno davanti avversari alla portata come Brentford e Sheffield United, ma in mezzo ci sarà la sfida di Champions League contro il Milan.

I Magpies tornano nella massima competizione UEFA per club dopo vent’anni e hanno grande voglia di ben figurare. Essendo nella quarta fascia del sorteggio, hanno preso un girone difficile con PSG, Borussia Dortmund e Milan. La squadra di Luis Enrique è la favorita per la qualificazione agli Ottavi, ma i giochi sono aperti e non bisogna dare nulla per scontato.

Nel caso in cui Tonali dovesse essere assente per infortunio nelle prossime partite, probabilmente Howe inserirebbe Sean Longstaff al suo posto a centrocampo. Il 25enne nato a Newcastle e cresciuto nella squadra inglese era stato accostato anche al Milan nel 2020, quando aveva un contratto in scadenza e non aveva ancora firmato il rinnovo.