Overall Milan su EA Sports FC 24: da Leao a Maignan, la lista completa

Il nuovo capitolo del videogame calcistico, non più Fifa, arriverà a breve negli store. Ecco le valutazioni dei calciatori rossoneri.

Gli appassionati di videogiochi, in particolare i simulatori legati al calcio giocato, non stanno più nella pelle. In arrivo negli store dedicati il prossimo 29 settembre il nuovo capitolo prodotto da EA Sports per la stagione sportiva 2023-2024.

Per la prima volta dal 1993 tale prodotto però non porterà il nome di FIFA. La prima novità infatti sarà la denominazione del nuovo videogame, che si intitolerà EA Sports FC24. Inoltre sono annunciate diverse innovazioni, sia dal punto di vista della giocabilità e della grafica, sia delle funzionalità on e off-line.

Tanta attesa da parte dei video-giocatori appassionati di questa simulazione calcistica, che da qualche anno ormai si è adattata anche al calcio femminile. Così come c’è curiosità per i cosiddetti overall, ovvero le valutazioni di base dei vari calciatori presenti e simulati nel gioco.

Milan, le valutazioni su FC24: Maignan meglio di Leao

In attesa di notizie ufficiali dalla EA Sports, iniziano a fuoriuscire indiscrezioni riguardanti proprio le valutazioni dei singoli calciatori. Anche coloro che fanno parte, per la stagione sportiva appena iniziata, della rosa del Milan.

Per i poco inclini ed esperti di questa attività ludica, gli overall rappresentano la qualità di ogni giocatore ed è identificata da una serie di statistiche numeriche, le quali sono a loro volta riassunte con un unico valore complessivo. Si tratta di dati utili soprattutto nella Modalità Carriera e nell’Ultimate Team di FIFA.

Sono giunti dal web quelli che dovrebbero dunque essere gli overall definitivi della squadra di mister Pioli. La curiosità numero uno è che il migliore della rosa sarebbe il portiere Mike Maignan, con una valutazione generale di 87 (il massimo è 99 per un singolo calciatore). Il francese sarà dunque più forte anche di Rafael Leao, fermo ad un overall di 86.

Sorprendenti anche gli overall dei nuovi acquisti del Milan. Il migliore ce l’ha il nigeriano Samuel Chukwueze, con un ottimo 81. Migliore della valutazione a 79 di Christian Pulisic, del 78 di Tijjani Reijnders e del 77 di Ruben Loftus-Cheek. Soltanto overall 74 per il giovane Yunus Musah, destinato però a crescere nel gioco vista la giovanissima età.

Ancora da definire e svelare le valutazioni di calciatori come Pierre Kalulu, Marco Sportiello e Luka Romero. Ma tutto dovrebbe essere ufficializzato dalla EA Sports stessa, che non mancherà di donare aggiornamenti continui agli appassionati in vista del debutto nei negozi del nuovo FC24.

Gli overall del Milan 2023-2024 finora svelati:

Mike Maignan – 87

Rafael Leão – 86

Theo Hernández – 85

Fikayo Tomori – 84

Ismail Bennacer – 84

Olivier Giroud – 82

Samuel Chukwueze – 81

Davide Calabria – 81

Christian Pulisic – 79

Rade Krunic – 78

Tijjani Reijnders – 78

Malick Thiaw – 77

Ruben Loftus-Cheek – 77

Noah Okafor – 76

Yunus Musah – 74