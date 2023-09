Theo e Maignan, nessun dubbio: è già tutto deciso

Ultima partita della Francia per Theo Hernandez e Mike Maignan, prima del rientro in Italia. Da giovedì potranno tornare a pensare al derby, contro l’Inter

Sarà una serata di attesa per i tifosi del Milan. Siamo certi che domani sera, i sostenitori del Diavolo più che guardare la partita dell’Italia, contro l’Ucraina, fondamentale per la qualificazione ai prossimi Europei, seguiranno con estrema attenzione le prestazioni della Francia, che sarà impegnata in amichevole contro la Germania. Sì perché in campo potrebbero esserci ben tre giocatori del Milan.

Per i tedeschi è possibile l’impiego di Malick Thiaw, tra i transalpini, invece, salgono le possibilità di vedere fin dal primo minuto sia Mike Maignan che Theo Hernandez. Le indiscrezioni provenienti dalla Francia spingono a pensare che Deschamps continuerà a puntare ancora sui due rossoneri nonostante sia solo un amichevole. Il portiere d’altronde si è allenato regolarmente dopo una giornata di scarico in palestra.

La sorpresa è rappresentata dal terzino, che ha fatto lavoro differenziato sia sabato che domenica. Lunedì invece ha svolto la rifinitura con la squadra e si candida dunque ad una maglia da titolare.

Milan, attesa per Germania-Francia: lo stato d’animo dei tifosi

Tifosi del Milan perplessi, che tirano un sospiro di sollievo, consapevoli del fatto che il loro idolo sta bene, ma allo stesso tempo preoccupati di vederlo in campo stasera.

D’altronde il rapporto tra il mondo rossonero e la Francia è da sempre combattuto: il Diavolo è chiaramente orgoglioso di avere tre giocatori a rappresentare una delle nazionali più importanti del mondo, ma lo scorso anno gli impegni dei transalpini hanno privato Pioli di Maignan per mesi e nell’ultimo match contro l’Irlanda si è fermato Giroud per un guaio alla caviglia. Nulla di grave, ma la paura dei tifosi è stata tanta. Tifosi che si augurano di vivere stasera una partita tranquilla.