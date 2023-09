Doppietta e trionfo: è Camarda show anche in Nazionale

Il senso del gol innato e strabiliante di Francesco Camarda. Il giovanissimo gioiello di proprietà Milan continua a stupire, anche in azzurro.

Il Milan non pensa soltanto alla prima squadra ed ai traguardi della formazione di Stefano Pioli. Da sempre c’è un piano strategico ed a lungo termine che porta numerosi giovanissimi talenti a crescere ed esplodere sui campi di Milanello.

Basti pensare ai tanti rossoneri doc, cresciuti nel vivaio milanista, che sono esplosi nel calcio che conta. Da Maldini e Baresi fino all’attuale capitano Calabria, così come tanti altri nomi di rilievo.

Il prossimo grande talento pronto a diventare un fuoriclasse, visti i numeri incredibili che vanta nelle giovanili, è Francesco Camarda. Giovane bomber con un senso del gol innato e incredibile, tanto che a 15 anni di età è già stato aggregato alla Primavera. Senza dimenticare il debutto in prima squadra nell’amichevole estiva contro il Trento.

Doppietta di Camarda, l’Italia vince il torneo “Quattro Nazioni”

Non solo Milan. Il baby Camarda continua a stupire e soprattutto a segnare anche in maglia azzurra. Il giovane talento di origini siciliane infatti è stato convocato dal c.t. Massimiliano Favo per la nazionale Under 17. Il rossonero ha preso parte alla spedizione del torneo “Quattro Nazioni“, appuntamento storico del calcio giovanile europeo che si disputa ogni inizio stagione.

Camarda è stato protagonista assoluto del torneo disputatosi nei pressi di Bonn, vinto proprio dall’Italia grazie ai 6 punti conquistati. In particolare è stata decisiva la vittoria in rimonta sui pari età della Germania per 4-2. Il classe 2008 rossonero ha realizzato una doppietta esaltante, portando gli azzurrini al trionfo, anche grazie alla classifica avulsa.

Già nella gara d’esordio del “Quattro Nazioni” contro la Danimarca, Camarda aveva timbrato il cartellino, segnando una delle tre reti dell’Italia. In gol in quell’occasione anche un altro baby milanista di cui si parla un gran bene, ovvero Mattia Liberali, ala destra classe 2007 della Primavera Milan.

Dopo l’impresa con la Nazionale U-17, Francesco Camarda è pronto dunque ad un’altra stagione di crescita esaltante, nella quale dovrà continuare a segnare gol a raffica e dimostrare di essere un bomber più che promettente. La prima squadra lo osserva ancora a distanza, ma non è escluso che possa fare il salto di qualità anche sotto età, visto che il 15enne ha tutto per diventare un gioiello in Serie A nel giro di pochi anni.