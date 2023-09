Infortunio Tonali, come sta: gli aggiornamenti per Milan-Newcastle

Come sta oggi Sandro Tonali, il centrocampista italiano ex Milan che si è infortunato in nazionale e rischia di saltare la sfida da ex.

Della partita di ieri della Nazionale italiana contro l’Ucraina, vinta per 2-1, non ha fatto parte neanche come riserva Sandro Tonali. Il centrocampista azzurro ha dato forfait alla vigilia del match di qualificazione europea.

Tonali ha accusato un risentimento muscolare delicato durante gli allenamenti effettuati a Milanello, con la nazionale ospite del club rossonero. Il tempo per il classe 2000 di ritornare nella sua ormai ex casa per poi dover sventolare bandiera bianca per l’infortunio.

Per questo motivo l’attuale centrocampista del Newcastle United, che lo ha acquistato per quasi 70 milioni di euro dal Milan la scorsa estate, non ha potuto ricevere il saluto di San Siro. Cosa che potrebbe però fare in Champions League, precisamente il 19 settembre prossimo, quando la sua formazione britannica sfiderà il Milan in trasferta nel debutto della fase a gironi.

Tonali, niente di grave: probabile la convocazione per il Milan

Sandro Tonali rischia dunque di non partecipare a Milan-Newcastle per via dell’infortunio muscolare subito in nazionale. Un gran peccato per lui e per i suoi vecchi tifosi, che nonostante la partenza in direzione Premier League lo considerano ancora ‘uno di loro’ e lo acclemerebbero certamente.

L’edizione odierna di Tuttosport però sembra allontanare l’ipotesi sventurata di un forfait di Tonali. Secondo ultimi accertamenti più approfonditi effettuati dall’ex milanista, non si tratterebbe di nulla di grave. Solo un affaticamento lieve che non perdurerà per molto. Anzi, è probabile che il numero 8 possa essere già convocato per il match di campionato contro il Brentford di sabato prossimo.

Con ogni probabilità San Siro ritroverà dunque un beniamino delle ultime tre stagioni. Tonali, da sempre grande tifoso rossonero, è sbarcato al Milan nell’estate 2020 in prestito con diritto di riscatto dal Brescia. Dopo una prima stagione di assestamento, il classe 2000 è letteralmente sbocciato un anno dopo, quando il Milan lo ha riscattato a titolo definitivo. Tonali è stato senza dubbio uno dei protagonisti assoluti dello Scudetto vinto nel 2021-2022.

Lo score del calciatore nativo di Lodi in maglia rossonera recita 130 gettoni in gare ufficiali conditi da 7 reti. Il suo debutto in Champions League con il Milan risale al 15 settembre 2021, nella sconfitta ad Anfield Road contro il Liverpool. La prossima settimana sarà invece la volta dell’esordio in Champions con la sua nuova squadra, proprio contro quella del suo cuore