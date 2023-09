Inter-Milan su DAZN, novità assoluta in telecronaca: succederà per la prima volta

Novità assoluta per Inter-Milan. In vista del tanto atteso derby di alta classifica a San Siro DAZN ha pensato ad una novità in telecronaca.

Tantissima l’attesa per Inter-Milan, il derby di alta classifica che si disputerà sabato prossimo a San Siro. Le due squadre in cima alla classifica, entrambe a punteggio pieno, si sfideranno come primo vero big match dell’anno.

Si prevede un sold out piuttosto ovvio allo stadio Giuseppe Meazza, un po’ come accaduto nei derby della Madonnina disputatisi lo scorso anno. In particolar modo per le due semifinali di Champions League che hanno visto l’Inter di Inzaghi avere la meglio sul Milan di Pioli.

Intanto in vista del derby anche l’emittente DAZN ha deciso di apportare una novità per rendere ancora più interessante ed imparziale la visione della sfida in diretta. Una particolarità che riguarda la telecronaca ed il commento tecnico della sfida di sabato 16 settembre.

Sarà il noto cronista Pierluigi Pardo a raccontare azione per azione il derby di campionato. Ad affiancarlo nel commento però non vi sarà una sola voce come di consueto accade, bensì un doppio supporto tecnico. Da un lato un personaggio più legato al mondo Milan, dall’altro un ex tesserato dell’Inter.

Doppio commento tecnico per il derby

La scelta è ricaduta su Massimo Ambrosini e Andrea Stramaccioni. Dunque una doppia esimia seconda voce assieme a Pierluigi Pardo, che dovrà essere abile non solo a raccontare in diretta Inter-Milan, ma anche a dare spazio al commento tecnico dei due personaggi.

Ambrosini è l’ex capitano del Milan, una vera bandiera visto che ha giocato dal 1995 al 2013, se si esclude un’annata in prestito al Vicenza, con la maglia rossonera addosso. Stramaccioni invece è l’allenatore giramondo che in carriera ha anche guidato l’Inter, precisamente nella stagione 2012-2013.

Una prima volta assoluta per DAZN. Mai prima d’ora la piattaforma streaming che ha in esclusiva i diritti sulla Serie A TIM fino al 2024 aveva messo in campo un doppio commento tecnico per una partita di calcio. Lo avevano già sperimentato altri emittenti in passato, un’idea nata soprattutto per i big match più seguiti per rendere la cronaca in diretta più imparziale possibile.

Altra grande novità a San Siro per sabato 16 settembre sarà il ritorno allo stadio di Diletta Leotta. La apprezzatissima giornalista, volto principale di DAZN, farà il suo debutto stagionale a bordo campo per il pre e post-partita di Inter-Milan, dopo la nascita della sua primogenita Aria.