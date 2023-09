Maignan conquista l’Europa: il dato è impressionante

Altro riconoscimento a livello statistico e numerico per Mike Maignan. Il portiere del Milan è una vera e propria sicurezza ovunque.

La forza del Milan sta soprattutto nella qualità e nelle certezze che donano gli interpreti principali della rosa a disposizione di Stefano Pioli. Calciatori di spessore, strutturati e dalle spalle larghe, che ormai conoscono bene il calcio italiano e sanno fare la differenza.

Uno di questi intoccabili rossoneri è senza dubbio Mike Maignan. Portiere classe ’95, che a parte qualche problema muscolare di troppo subito lo scorso anno, ha sempre rappresentato una sicurezza, fin dai suoi primissimi vagiti in Serie A.

Non è un caso che la dirigenza Milan voglia iniziare in queste settimane a lavorare seriamente ad un nuovo contratto per Maignan. Il portiere, giustamente stimato da molti top club europei, ha un accordo fino al giugno 2026. Ma per essere blindato ed allontanato dai richiami del mercato, dovrà essere convinto con un ingaggio più oneroso dei 2,8 milioni che percepisce attualmente.

Maignan insuperabile nelle qualificazioni a Euro 2024: percentuale altissima di parate

La conferma su quanto sia importante Mike Maignan tra i pali arriva dal portale Whoscored.com, un riferimento calcistico internazionale per quanto riguarda statistiche e percentuali sul rendimento dei singoli calciatori.

Tale portale ha pubblicato quest’oggi la classifica dei portieri che hanno la percentuale più alta di parate riuscite durante le qualificazioni ad Euro 2024. Dunque una ricerca che riguarda soltanto gli estremi difensori di nazionalità europea che militano con le rispettiva nazionali e che abbiano compiuto almeno 10 parate.

🧤 Goalkeepers with the best save success rate in Euro 2024 qualifying (10+ saves): 🥇 Mike Maignan 🇫🇷 – 100%

🥇 Denes Dibusz 🇭🇺 – 100%

🥈 Sahruddin Mahammadaliyev 🇦🇿 – 91.7%

🥉 Dominik Livakovic 🇭🇷 – 91.0%

🥉 Angus Gunn 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 – 91.0% pic.twitter.com/hNFyxknnNK — WhoScored.com (@WhoScored) September 12, 2023

Maignan è leader di questa classifica. Lo dicono i numeri e soprattutto i ‘clean sheet‘ ottenuti da quando è il titolare della Francia. Dopo i Mondiali in Qatar, la nazionale transalpina non ha subito neanche una rete nelle gare ufficiali di qualificazione, con Maignan titolare in 4 occasioni (solo contro Gibilterra è rimasto fuori) e sempre perfetto tra i pali.

Brava la formazione di Didier Deschamps a costruire un’ottima difesa nei match contro Olanda, Irlanda e Grecia, ma ancor più bravo il rossonero Maignan che ha respinto tutti gli assalti portati dai suoi rivali internazionali. Tanto d avere il 100% di parate riuscite in queste gare di qualificazione europea, tra cui un rigore respinto all’olandese Memphis Depay.

Stesso score e statistica dell’ungherese Denes Dibusz, portiere del Ferencvaros e titolare della nazionale est-europea. Come Maignan è stato in grado di tenere intatta la porta della sua squadra nelle prime quattro partite di qualificazione agli Europei, aiutando l’Ungheria ad essere una delle rivelazioni del momento.