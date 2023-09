Milan, è quasi out: niente derby, Pioli pronto a cambiare

Va verso il forfait il calciatore del Milan, che ha lavorato a parte in questi giorni a Milanello. Nelle prossime ore ne sapremo di più. Il rischio di saltare il derby è alto

Stefano Pioli, per la prima volta in stagione, sarà costretto a cambiare formazione. Il Milan, nelle prime tre partite dell’anno è stato schierato sempre con lo stesso undici, con Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders, unici nuovi, subito in campo dal primo minuto.

Pioli, dunque, non ha mai cambiato lo schieramento proposto al Dall’Ara contro il Bologna. Uno schieramento che ha dato i suoi frutti, con la conquista di tre vittorie su tre partite, contro Torino e poi Roma. Nel derby, però, via della squalifica di Fikayo Tomori, arrivata dopo il rosso rimediato all’Olimpico, cambiare sarà un obbligo.

Stefano Pioli aveva inizialmente pensato di mandare in campo Pierre Kalulu, come successo contro i giallorossi, dopo che la squadra è rimasta in dieci, ma il francese si è fermato per un guaio muscolare. In questi giorni ha svolto un lavoro a parte e le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore, giovedì può essere la giornata che farà capire se un suo recupero è possibile. Stamani le testate sportive si dicono pessimiste: è dunque davvero molto probabile che il calciatore ex Lione non sia disponibile per la partita contro i cugini che si giocherà sabato alle ore 18.00 a San Siro.

Milan, nessun dubbio: ecco chi gioca con Thiaw

Non ci sono dubbi su chi, dunque, giocherà in difesa insieme a Malick Thiaw. Il centrale tedesco sarà chiaramente lì al centro della retroguardia, davanti a Mike Maignan e al suo fianco è pronto a scendere in campo Simon Kjaer.

Il danese ha giocato qualche minuto in questo inizio di campionato, scaldando i motori, poi, con la sua Danimarca. Impensabile, chiaramente, affidarsi al giovanissimo Pellegrino, arrivato a Milano davvero da troppo poco e senza alcuna esperienza.

Contrariamente a Kalulu, non ci sono grandi preoccupazioni per Olivier Giroud, tornato a Milanello prima di Theo Hernandez e Mike Maignan, dopo il guaio alla caviglia. Sta lavorando a parte, con l’obiettivo di rientrare in gruppo nella giornata di domani.