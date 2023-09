Milan, scelto il primo obiettivo per la prossima stagione: colpo low-cost

Il Milan potrebbe tentare con forza di lavorare sull’obiettivo per il centrocampo. Un rinforzo in vista del 2024 che rientra nei parametri.

Parlare di calciomercato che verrà ad oggi, ovvero a una decina di giorni dalla fine dell’ultima sessione estiva, potrebbe sembrare un paradosso, soprattutto visto che la stagione calcistica entrerà presto nel vivo.

Ma chi si intende di questo sport, sa bene che il mercato non dorme mai. I direttori sportivi ed i procuratori sono sempre in movimento, al lavoro per rendere le proprie squadre più forti anche in prospettiva futura e garantire ai calciatori assistiti un avvenire sempre migliore.

Ecco perché dalla Spagna si parla già di una futura possibile trattativa che riguarda il Milan. Il club rossonero avrebbe mosso i primi passi a livello di sondaggio nei confronti di un forte centrocampista, che attualmente milita in Inghilterra e che era stato accostato al Milan anche in passato.

Lo Celso nei piani del Milan: possibile assalto a giugno 2024

Il nome nuovo (o rinnovato) per il mercato del Milan che verrà è quello dell’argentino Giovani Lo Celso. Centrocampista offensivo, all’occorrenza anche seconda punta o esterno d’attacco, che milita attualmente nel Tottenham.

Il Milan come detto lo aveva già cercato; come ricorda oggi Fichajes.net, fu Paolo Maldini a chiedere informazioni su questo calciatore polivalente e duttile. Un pallino dunque dell’ex direttore tecnico milanista, ma sembra anche anche l’attuale dirigenza del Milan sia piuttosto interessata al talento e alle qualità di Lo Celso.

Classe ’96, con un passato tra Betis Siviglia e Villarreal oltre ad un passaggio a vuoto nel Paris SG, Lo Celso sembrava dovesse cambiare sicuramente aria in estate, lasciando Londra ed il Tottenham anche a prezzi convenienti. Ma alla fine non se n’è fatto nulla, nonostante ci fosse anche il Napoli sulle sue tracce. Il contratto del centrocampista scadrà a giugno 2025, ma si parla di un addio già nell’anno che verrà.

Il Milan secondo tali indiscrezioni potrebbe provarci l’estate prossimo, da giugno 2024. Il profilo come detto piace molto a Stefano Pioli e rientra nei parametri di ricerca del progetto RedBird: calciatori di qualità, non over 30 e soprattutto dal costo di cartellino tutt’altro che impossibile da esaudire. Lo Celso dovrebbe essere valutato circa 20 milioni di euro, con possibilità di abbassarne il prezzo vista la futura scadenza contrattuale.

Nello scacchiere tattico di mister Pioli, Lo Celso potrebbe essere utile sia come mezzala di centrocampo, sia come esterno offensivo nel 4-3-3 di partenza. Anche se il suo ruolo ideale sarebbe quello di trequartista, qualora i rossoneri tornassero al vecchio 4-2-3-1 come modulo standard.