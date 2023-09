De Ketelaere è sicuro: “Ci sto riuscendo”, parole al miele per Maldini

Charles De Ketelaere ha concesso un intervista ai microfoni di gianlucadimarzio.com. Tanto Milan nelle sue dichiarazioni. Eccole di seguito

Charles De Ketelaere sembra sia nel pieno di una rinascita. Dopo l’esperienza negativa al Milan la scorsa stagione, ha trovato nuova linfa e motivazioni con la maglia dell’Atalanta indosso. La Dea se lo è aggiudicato in prestito oneroso con opzione d’acquisto. E alla corte di Gian Piero Gasperini, il belga classe 2001 si sta spogliando di timidezza e affanno. E’ arrivato il primo gol in Serie A, tanto agognato con la maglia rossonera. E ieri è tornato a segnare anche il Nazionale. Col suo Belgio ha messo dentro il 5-0 finale.

Forse, ma è ancora presto per dirlo, tanto del problema di Charles De Ketelaere al Milan è stato di natura tattica. L’ex Brugge è più una seconda punta che un trequartista o un esterno a destra. Proprio in tale posizione sta ripagando i suoi allenatori, sia di club che di Nazionale. E all’Atalanta, anche quando non segna, è comunque molto attivo e intraprendente. Serviva andare via dal Milan allora? Lui qualche indizio su tale quesito lo ha lasciato intendere ai microfoni di gianlucadirmazio.com. Di seguito l’intervista.

De Ketelaere: “Con Maldini avevo un bel rapporto”

Charles ha innanzitutto parlato delle differenze tra l’anno al Milan e quello attuale all’Atalanta. Il divario è netto: “Quella al Milan non è stata una buona stagione per me, quindi ho deciso di andarmene per giocare di più e ritrovare il feeling con il campo. Adesso voglio dimostrare a tutti chi sono e ci sto riuscendo. Sono molto felice di essere all’Atalanta, l’inizio di stagione è stato ottimo”.

Il classe 2001 è stato interrogato sulla prossima stagione, essendo di fatto ancora un giocatore del Milan in prestito all’Atalanta: “Non penso al futuro, voglio solo concentrarmi sulla prossima partita per far vedere le mie qualità. L’obiettivo dell’Atalanta è quello di vincere tutte le partite”.

Il Milan può vincere Scudetto e Champions League? De Ketelaere ha glissato alla domanda: “Oggi sono un giocatore dell’Atalanta, non posso sbilanciarmi”.

Infine, l’ex Brugge ha concluso con un bel commento su Paolo Maldini, lo stesso che ha fatto di tutto per portarlo dal Belgio all’Italia: “Con lui avevo un bel rapporto. Maldini è stato un grande giocatore, è una bella persona ed è anche un grande direttore sportivo. Basta vedere il successo che ha avuto con il Milan”.