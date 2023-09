Gattuso beffato: al Lione ci va un altro italiano

Niente da fare per Gennaro Gattuso. L’ex Milan non è riuscito ad aggiudicarsi la panchina, battuto sul filo di lana da un altro tecnico italiano

Sembrava pronto a tornare ad allenare Ringhio Gattuso, la bandiera milanista reduce dall’ultima esperienza al Valencia. L’accordo era ad un passo, ma alla fine il club ha preferito puntare su un altro tecnico, sempre italiano, collega di Gattuso nel Mondiale del 2006. Insomma, sarà un altro il Campione del Mondo a guidare la squadra in questa nuova stagione.

Gennaro Gattuso sembrava destinato a prendere le redini del Lione, club di Ligue 1 che ha iniziato il campionato in maniera horror. Con Laurent Blanc alla guida, la squadra francese ha conquistato un solo punto in quattro gare. Il che equivale a tre sconfitte e un pareggio. Da tempo, il Lione non otteneva risultati così disastrosi. Per questo, si è deciso di esonerare il tecnico transalpino, e l’attenzione è subito ricaduta in Italia.

Se la prima scelta sembrava essere Gattuso, c’è stato un cambio di marcia all’ultimo. Sarà Fabio Grosso il nuovo allenatore del Lione, che subentrerà nella panchina dopo la prossima di Ligue 1. L’ex tecnico della Primavera della Juventus e del Frosinone è pronto a ripartire con una nuova esperienza, stavolta certamente più ambiziosa e di grande prestigio. Grosso è stato scelto dal proprietario del Lione in persona, per un motivo ben preciso.

Grosso al Lione, manca solo l’ufficialità

Come apprendiamo da diverse fonti, è stato John Textor in persona a scegliere Grosso come nuovo tecnico. Il proprietario americano ha fatto affidamento alla carriera da calciatore italiano. Fabio ha infatti militato nel Lione dopo l’esperienza interista. Due anni in Francia, dal 2007 al 2009, per poi concludere alla Juventus la carriera. Conosce dunque il francese, altro aspetto decisivo nella scelta di Textor.

Come accennato, Fabio Grosso prenderà il timone solo dopo la prossima gara casalinga del Lione, che si disputerà domenica in casa contro il Le Havre. Lui siederà in tribuna insieme al suo staff. Dopodiché ci sarà l’insediamento vero e proprio. La prima partita che disputerà Fabio Grosso da allenatore del Lione sarà quella contro il Brest in trasferta, la prossima settimana. Manca solo l’ufficialità del suo ingaggio a nuovo tecnico. Ha battuto il collega Gennaro Gattuso sul filo di lana grazie alla sua esperienza francese. Ringhio rimane in attesa di altre eventuali offerte allettanti. Dopo l’esperienza di sei mesi in Spagna, non sarà la Francia la prossima destinazione, almeno per il momento.