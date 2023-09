Infortunio in Nazionale: a rischio per Psg-Milan

Marco Asensio ha rimediato un brutto infortunio in Nazionale. La sua presenza può essere a rischio anche per la gara contro il Milan in Champions League

Marco Asensio è passato dall’essere un grande desiderio di mercato del Milan a prossimo temibile rivale. Già, perché quest’estate si è trasferito al Paris Saint Germain a costo zero, dopo aver visto scadere il suo contratto con il Real Madrid. E i parigini saranno proprio i rivali del Diavolo in Champions League. Il sorteggio per la fase a gironi ha deciso che il Milan è nello stesso gruppo di PSG, Newcastle e Borussia Dortmund. Praticamente un gran girone di ferro, definito da molti come il più difficile e competitivo. Ad ogni modo, rossoneri e francesi si incontreranno presto per dare vita ad una fantastica battaglia sportiva. Ma proprio Marco Asensio rischia di non prender parte alla gara.

Lo spagnolo ex Real Madrid ha infatti rimediato un brutto infortunio al piede durante la gara di qualificazione ai prossimi Europei contro la Georgia. Il match è stato stravinto dagli iberici per 7-1 fuori casa, ma Asensio ha dovuto lasciare il campo anzitempo per il problema fisico. Al 44′ minuto del primo tempo è stato sostituto dal CT de la Fuente. Nessuna buona notizia per la Spagna e per il PSG. Asensio starà fuori per più di un mese. Tutti i dettagli.

Infortunio Asensio, quando può rientrare

L’ala d’attacco spagnola si è sottoposta di recente agli esami strumentali, i quali hanno evidenziato un infortunio non di poco conto alla zona interessata. Un mese di stop dunque, come confermato dal CT de la Fuente dopo la gara seguente, quella contro Cipro. Si è così espresso all’allenatore in merito:“È quasi certo che non potremo contare su Asensio e Dani Olmo per le partite di ottobre”. Dunque, Marco Asensio salterà con tutta probabilità la prossima di campionato contro il Nizza, ma anche la prima di Champions League contro il Borussia Dortmund. E non soltanto. Sarà fuori per i prossimi impegni della Spagna contro Svezia e Norvegia di metà ottobre. Allora quando potrebbe rientrare?

Secondo le stime delle fonti più informate, il rientro di Asensio in campo potrebbe avvenire a fine ottobre, dunque per la gara di campionato contro lo Strasburgo del 22 ottobre e proprio per quella contro il Milan in Champions League. Ad oggi, non si ha un esito medico preciso dell’infortunio dello spagnolo, ma le parole del CT de La Fuente sono state molto indicative. Difficile per Luis Enrique rinunciare ad Asensio, ma al PSG la forza tecnica non manca di certo. Da capire se lo spagnolo ce la farà davvero ad essere in campo per la sfida europea ai rossoneri.