Loftus-Cheek: “Così sono dominante. C’è una chiave per battere l’Inter”

Il centrocampista inglese ha parlato a Dazn, nel corso dell’ultima puntata di Dazn Heroes. Le sue dichiarazioni in vista del derby di sabato sera

Giornata di interviste in vista del derby. Ormai manca davvero pochissimo alla partita più attesa dai tifosi del Milan. I rossoneri sono chiamati a riscattare le ultime sfide all‘Inter, non andate proprio nel migliore dei modi.

Stefano Pioli lo farà provando ad affidarsi anche ai nuovi giocatori, che hanno fatto subito benissimo. Da Christian Pulisic, passando per Ruben Loftus-Cheek e Tiijani Reinders: il Diavolo ha cambiato pelle, ma i tre acquisti hanno dimostrato di poter dare una mano importante alla squadra e inevitabilmente saranno le arme in più nel derby.

Sia l’americano che l’olandese hanno giocato con le rispettive nazionali; non lo ha fatto, invece, l’inglese escluso dai convocati di Southgate. L’ex Chelsea ha così potuto lavorare intensamente a Milanello in vista del derby: “Non vedo l’ora di giocarlo – afferma Loftus-Cheek ai microfoni di Dazn – . Loro sono molto forti – ha sottolineato -, ma anche noi lo siamo: c’è sempre una chiave per battere l’avversario e noi siamo fiduciosi di avere i giocatori e la mentalità giusta per vincere questa partita”.

Il derby sarà anche il match tra bomber. Metterla dentro, chiaramente, farà la differenza. Così sarà sfida aperta tra Olivier Giroud e Lautaro Martinez – Sono due giocatori molto diversi – riporta gazzetta.it -. Personalmente adoro giocare con Olivier perché è bravissimo a tenere palla: mi piace lanciarmi alle sue spalle perché so che, se gioco di sponda su di lui, poi me la ripasserà nel punto perfetto… E’ davvero un ottimo riferimento. E poi è bravissimo segnare di testa. Lautaro non l’ho visto molto arrivando dalla Premier, ma sembra ‘letale’ come finalizzatore e ha proprio una mentalità vincente. Sono sicuro che lo vedrò un po’ di più nel derby”.

Milan, Loftus-Cheek sicuro dei propri mezzi: “Sono dominante”

Ruben Loftus-Cheek è un giocatore di grande fisicità, che in Serie A con le sue caratteristiche può davvero fare la differenza.

Ne è consapevole lo stesso centrocampista: “Pioli vuole che io sia dominante fisicamente a centrocampo. Penso che una delle mie caratteristiche sia la capacità di superare molti giocatori con forza, velocità e potenza. È qualcosa su cui faccio molto affidamento, è questo il mio contributo come giocatore: più riesco a mostrarlo in campo, più riesco a essere dominante per aiutare la squadra. Ho scoperto che i vostri tecnici sono così, indipendentemente dall’età o da dove vieni: vogliono sempre aiutarti”