@ML – Presentazione Jovic, conferenza stampa rinviata

La conferenza stampa di presentazione del nuovo centravanti dei rossoneri è stata posticipata

La conferenza stampa di presentazione di Luka Jovic era in programma nella giornata di oggi, ma è stata rimandata. L’ultimo acquisto del Milan non sarà dunque presentato in data odierna, ma sicuramente a breve.

Alla base di questa decisione c’è un imprevisto di tipo logistico, come raccolto dalla redazione di MilanLive.it. A stretto giro di posta si conoscerà la data in cui avverrà la conferenza dell’ex Fiorentina, che potrà finalmente presentarsi ai suoi nuovi tifosi. Intanto l’attaccante sta lavorando per arrivare subito ai ritmi dei suoi compagni e per dare quanto prima una mano alla squadra di Stefano Pioli.