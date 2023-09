@ML – Milan, Giroud torna in gruppo! Le ultime su Kalulu

Il centravanti torna ad allenarsi con i compagni, mentre la situazione del difensore rimane più complicata e la sua assenza al derby è certa

Siamo ormai a poco più di 48 ore dal derby fra Inter e Milan, sfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie A e autentico scontro al vertice fra le uniche due squadre ancora a punteggio pieno dopo i primi tre turni.

La pausa delle nazionali ha permesso a Stefano Pioli di lavorare con i giocatori che non sono partiti con le rispettive selezioni, ma allo stesso tempo ha messo in apprensione per i possibili problemi fisici di coloro che sono stati impegnati nei match internazionali. C’è stata un po’ di ansia soprattutto per Olivier Giroud, che era stato costretto a lasciare il campo anzitempo nel match di qualificazioni agli Europei della sua Francia contro l’Irlanda.

L’ex Chelsea ha dovuto dare forfait dopo solo 25 minuti a causa di una distorsione alla caviglia e si è quindi temuto di perderlo per il derby. I tifosi rossoneri possono però stare tranquilli perché il problema era meno grave di quanto si pensasse inizialmente e il centravanti oggi infatti è tornato ad allenarsi in gruppo a Milanello. Il trentasettenne dovrebbe quindi partire con ogni probabilità dal primo minuto, nel tridente con Rafael Leao e Christian Pulisic.

Kalulu si allena ancora a parte

Discorso molto diverso invece per quanto riguarda Pierre Kalulu. Il difensore francese ha accusato un problema fisico e non ha ancora recuperato. Il suo recupero in vista del derby è a questo punto decisamente improbabile.

Il classe 2000 si è allenato anche oggi a parte e ha svolto un lavoro differenziato dal resto della squadra. Salvo clamorosi colpi di scena, il difensore non sarà della partita contro l’Inter e, vista anche la squalifica di Fikayo Tomori, Pioli opterà per la coppia di centrali formata da Malick Thiaw e Simon Kjaer, con il danese che torna a giocare da titolare con i rossoneri, cosa che non accadeva da Spezia-Milan dello scorso maggio.

Per il resto non ci sono altre problematiche per la rosa del Diavolo e la speranza è che non ci siano altri imprevisti nella preparazione di una partita che può essere molto importante per questa stagione del Milan. Una vittoria fornirebbe infatti una dose di entusiasmo non indifferente.