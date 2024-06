Nuovo addio Saelemaekers, colpo in Serie A: passa alla rivale

Tornato dal prestito al Bologna, Alexis Saelemaekers è destinato a cambiare di nuovo maglia e potrebbe passare in una rivale italiana.

Autore di un’ottima stagione a Bologna aiutando la squadra a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, Alexis Saelemaekers non è riuscito però a guadagnarsi il riscatto del cartellino da parte degli emiliani che lo hanno lasciato tornare in rossonero.

Il destino del classe 1999 però non sarà ancora al Milan con il club meneghino che sta già lavorando ad una nuova destinazione per l’esterno offensivo. Sono diverse le squadre che hanno preso le prime informazioni sul giocatore in particolare all’estero con club spagnoli ed inglesi che sarebbero interessati ad acquistarlo a titolo definitivo. Non mancano però anche le opzioni italiane con due rivali del Milan che hanno bussato alla porta di Milanello per valutare l’acquisto del laterale.

Calciomercato, nuova cessione per Saelemaekers: ci sono due rivali del Milan

Lazio e Roma avrebbero chiesto le prime informazioni su Alexis Saelemaekers. Calciatore importante per la stagione appena conclusa del Bologna, il belga è pronto a cambiare di nuovo maglia e potrebbe restare ancora una volta in Serie A.

Thiago Motta lo ha reso, in particolare nella seconda parte di stagione, un punto fermo della squadra rossoblu con il belga che ha ripagato il tecnico a suon di buone prestazioni e gol risultati poi fondamentali per la conquista del quinto posto da parte degli emiliani. Il Bologna però, una volta salutato il tecnico italo-brasiliano, ha deciso di non proseguire insieme a Saelemaekers che poteva essere riscattato per una somma intorno ai 10 milioni di euro.

La speranza del Milan è che si possa scatenare un’asta per il giocatore arrivando così a guadagnare circa 12 milioni di euro dalla sua partenza. Club di Premier League e della Liga spagnola si sono fatti avanti negli ultimi giorni ma Roma e Lazio restano alla finestra. I due club capitolini apprezzano molto la duttilità del giocatore capace di agire in diverse zone del campo per quello che riguarda l’attacco ma anche da esterno in un centrocampo a cinque.

Il Milan spera di concludere il discorso relativo all’esterno prima dell’inizio del ritiro della squadra per mettere a disposizione di Fonseca solamente i calciatori che rientrano nei piani tattici dell’allenatore e della società. Possibile quindi che il destino di Alexis Saelemaekers possa essere deciso già entro la fine di giugno con il club che intensificherà i contatti con le squadre interessate già nei prossimi giorni.