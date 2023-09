Musah è una doppia risorsa: non solo mezzala, l’indicazione arriva dagli USA

Nell’ultima partita della nazionale statunitense Yunus Musah è stato schierato in un ruolo nuovo di zecca, dal c.t. americano Berhalter.

In questa prima sosta di fine estate per gli impegni delle nazionali, il Milan ha perso ben 15 calciatori rispettivamente convocati dalle loro selezioni. Infatti nell’attuale tornata si stanno disputando qualificazioni europee e amichevoli internazionali.

Gli ultimi a rientrare a Milanello dopo i recenti impegni saranno i due statunitensi della rosa milanista. Ovvero Christian Pulisic e Yunus Musah, entrambi schierati questa notte nell’amichevole internazionale tra gli USA e l’Oman. Per la cronaca la gara disputatasi a Saint Paul è terminata 4-0 per la formazione nordamericana.

Indicazioni interessanti sono giunte proprio dai due calciatori di proprietà Milan. Pulisic ha giocato 45 minuti, partendo da titolare e schierato come esterno d’attacco sinistro (mentre in rossonero parte spesso da destra). Mentre Musah è stato utilizzando per tutti i 90 minuti, considerato dal c.t. Gregg Berhalter come una sorta di intoccabile.

USA-Oman, Musah schierato da regista: buona idea per Pioli

La sorpresa è arrivata soprattutto dalla prestazione di Yunus Musah. Il classe 2002, che il Milan ha da poco acquistato dal Valencia, ha dimostrato di essere elemento polivalente e molto duttile, dal punto di vista tattico. Infatti il giovane statunitense è stato schierato dal proprio commissario tecnico in un ruolo piuttosto inedito.

Per USA-Oman il milanista ha giocato da regista puro, partendo da posizione centrale e arretrata fin davanti alla difesa. Una novità anche per i cronisti statunitensi, che sono abituati a vedere Musah in nazionale giocare da mezzala. Anche ai Mondiali 2022 in Qatar il giovane ex Valencia si è fatto conoscere come centrocampista intermedio sinistro, con il compito di inserirsi in fase d’attacco e aiutare anche sulla corsia laterale.

Questa notte il calciatore nativo di New York, ma cresciuto a Castelfranco Veneto, ha sorpreso tutti giocando un’ottima gara da metronomo, facendo intendere di avere le qualità per poter giocare anche a protezione della difesa e come smistatore di palloni dal basso. Un ruolo che con la maglia USA di solito, almeno nelle ultime uscite, viene ricoperto da elementi come Tessmann o De La Torre.

Indicazioni interessanti anche per Stefano Pioli, che ancora deve ben inserire Musah nelle rotazioni del centrocampo, ma che al momento pare considerarlo solo una mezzala. In attesa del ritorno del regista Ismael Bennacer, non è da escludere che nel Milan il giovane statunitense possa essere provato al posto di Rade Krunic come mediano davanti alla linea difensiva.