Sky – Milan, Pioli scioglie le riserve: la probabile formazione per il derby

Le ultime sulla formazione del Milan che giocherà sabato alle ore 18 il derby di campionato contro l’Inter, scontro diretto attesissimo.

Manca sempre meno al tanto atteso derby della Madonnina, il primo della nuova stagione. La quarta giornata di Serie A, che arriva dopo le due settimane di sosta per le nazionali, propone subito un Inter-Milan di alta classifica.

Fra l’altro sarà anche il duello tra le uniche due squadre del campionato italiano a punteggio pieno. Il Milan di Stefano Pioli arriva da tre ottime prestazioni e altrettanti risultati positivi. Idem per quanto riguarda la formazione di Simone Inzaghi, che non ha ancora subito neanche una rete contro.

Il Milan intanto sta proseguendo il suo lavoro sul campo, per preparare al meglio la prestazione nel derby. Pioli dovrà valutare soprattutto la condizione di coloro che hanno giocato in nazionale in queste settimane e scegliere l’undici migliore a disposizione. Ma pare, secondo gli aggiornamenti di Sky Sport, che il mister abbia le idee chiare.

Milan, formazione quasi fatta: Giroud c’è

I report in arrivo da Milanello sembrano piuttosto chiari. Stefano Pioli ha già in mente la formazione titolare anti-Inter di dopodomani. Ma soprattutto ha risolto i due dubbi principali che ha covato negli scorsi giorni, sempre riguardo le condizioni di alcuni suoi elementi.

Prima buona notizia in arrivo da Olivier Giroud. Il centravanti francese è tornato in gruppo, ha svolto un lavoro regolare ed è pronto a prendersi il posto da centravanti titolare contro i nerazzurri. Il dolore alla caviglia infortunata in Nazionale sembra un lontano ricordo e dunque Pioli punterà da subito sul suo numero 9.

L’altro dubbio che pare fugato riguarda Christian Pulisic. Il viaggio intercontinentale e le due amichevoli giocate da titolare con la maglia degli USA potevano mettere in discussione la titolarità del numero 11. Il quale invece è rientrato in ottima forma; contro l’Oman mercoledì notte ha anche disputato solo 45 minuti senza alzare troppo i ritmi. Il classe ’98 sarà con ogni probabilità titolare come ala destra d’attacco.

In difesa scelta obbligata invece: assenti sicuramente sia Tomori per squalifica che Kalulu per il risentimento muscolare subito la scorsa settimana. Pioli punterà sull’esperienza di Simon Kjaer, alla prima da titolare in questa stagione. Il danese classe ’89 affiancherà il giovane Malick Thiaw, per una coppia difensiva praticamente inedita, atta a fronteggiare il tandem d’attacco interista composto da Lautaro e Thuram.

Per il resto formazione già decisa: conferma per il 4-3-3 come modulo di base e debutto assoluto nei derby anche per i due centrocampisti Loftus-Cheek e Reijnders, che disputeranno sabato la prima stracittadina milanese della carriera.