Balotelli, nuovo colpo di scena: rescissione e “nuova” squadra

Mario Balotelli non riesce ad avere una carriera lineare come vorrebbe. L’ex milanista è ormai ad un passo dal cambiare ancora squadra.

Un talento puro, un fisico da corazziere, ma anche una mentalità tutt’altro che da atleta modello. Mario Balotelli poteva ottenere molto di più nella sua carriera, essere uno dei centravanti più completi in circolazione. Invece non è mai riuscito a trovare continuità e fiducia.

Lo sanno bene anche i tifosi del Milan, squadra per la quale Super Mario ha sempre tifato. Dopo alcuni exploit iniziali in maglia rossonera, Balotelli ha cominciato ad essere messo in discussione, tra prove sotto tono e atteggiamenti non professionali. Ottimo genio, troppa sregolatezza.

L’ultima notizia riguardante Balotelli arriva dalla Svizzera, paese nel quale milita dal 2022 con la maglia del Sion. L’attaccante classe ’90 appare all’ennesimo capolinea della sua attuale avventura. Un nuovo cambio di maglia è all’orizzonte e dovrebbe consumarsi a breve giro di posta.

Balotelli rompe con il Sion: può tornare in Turchia

La news di calciomercato è stata lanciata dall’esperto cronista Fabrizio Romano. Il tweet di quest’ultimo ha annunciato oggi che Balotelli è pronto a rescindere il contratto con il Sion. L’esperienza con il club svizzero si concluderà presto, dopo una stagione tutt’altro che positiva nel campionato elvetico.

Il Sion infatti è a sorpresa retrocesso in seconda divisione, risultato che ha provocato le reazioni feroci dei tifosi. I quali, durante la scorsa stagione, avevano preso di mira proprio Balotelli, inizialmente accolto come un colpaccio d’élite, per poi venire considerato come un vero e proprio ‘traditore’.

Balotelli nelle prossime ore firmerà una rescissione che ha il segno della sconfitta. Ma il feeling tra l’attaccante italiano e la squadra in cui militò anche Rino Gattuso a fine carriera non è mai nato. Romano ha dato indicazioni anche sul prossimo impegno in carriera di Balotelli, che a 33 anni è pronto nuovamente a rimettersi in gioco.

Probabile che l’ex Inter e Milan trovi un nuovo accordo con l’Adana Demirspor, squadra turca con cui ha già giocato nella stagione 2021-2022, facendo ottime cose sotto la guida di Vincenzo Montella in panchina. Dunque Mario vuole ripartire da una piazza dove si è trovato bene ed in un campionato, la Superlig turca, ampiamente in ascesa anche a livello tecnico e di competitività. Che sia l’ultima chance per far parlare bene di sé?