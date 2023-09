Calabria esalta una qualità di Leao: “Pochi al mondo ce l’hanno”

Davide Calabria ha risposto alle domande di Sportmediaset in vista del derby. Il capitano rossonero è carico per la stracittadina di sabato.

Ormai è impossibile non sentire il clima derby per calciatori e tifosi di Milan e Inter. Domani pomeriggio andrà in scena la prima stracittadina della stagione, che allo stesso tempo rappresenta uno scontro diretto fra le due squadre più in forma del campionato.

Per cominciare seriamente a respirare l’aria del derby, la redazione di Sportmediaset ha intervistato in esclusiva Davide Calabria. Il terzino e capitano del Milan, che sarà senza dubbio titolare domani nel tanto atteso e seguito match delle ore 18.

Calabria ha introdotto così l’argomento: “C’è poco tempo per preparare bene la sfida dopo la sosta. Non è una novità, certe partite si preparano da sole. Noi la stiamo vivendo positivamente, all’interno della squadra è cambiato molto per giocatori e movimenti. Sono positivo, non mi piace parlarne troppo presto, è più giusto arrivare sereni al derby, appena arriverà il giorno sentiremo l’emozione”.

Il derby vissuto da capitan Calabria: “Sarà Inter-Milan tutto l’anno”

Davide Calabria è il simbolo del milanismo: capitano rossonero cresciuto nel vivaio di Milanello. Questo sarà un derby speciale per lui: “I nuovi vedranno cosa significa, hanno già visto i nostri tifosi in casa ed in trasferta. Siamo sempre seguiti in maniera impeccabile, quella del derby è una cornice speciale, sperano se la godranno tutti”.

Sui colpi di mercato del Milan: “Secondo me siamo più forti, sono arrivati giocatori funzionali al nostro gioco, che si sono inseriti subito alla grande. Se un ragazzo appena arrivato si trova subito bene risponderà sul campo. Si sono integrati alla grande, ci danno una grande mano”.

Il feeling su Rafa Leao: “Da tempo io e Rafa parlavamo di questo, in campionato l’anno scorso ci aveva già provato su mio cross ma prese il palo. Sono contento che con la Roma abbia fatto una rete del genere, spero che possa farlo altre volte. Rafa è più maturo, attento, deve ancora migliorare perché penso che possa fare ciò che vuole. Pochi al mondo hanno la sua potenza. E’ un ragazzo d’oro, continuerà a darci una mano come arma in più, ma non deve pensare di risolverla da solo. I derby si giocano tutti insieme”.

Il duello con il capitano interista Lautaro Martinez: “Un gran giocatore, un top player. Sta facendo benissimo nell’Inter, ci ha messo in difficoltà nelle ultime partite, stiamo provando in campo come limitarlo. Siamo pronti ad affrontarlo”.

La condizione del Milan per il derby: “Fondamentale è arrivare al top. Gli alti e bassi ci sono sempre, l’anno scorso abbiamo affrontato alcune partite importanti con diversi infortuni. Oggi stiamo meglio rispetto agli ultimi derby, siamo pronti. Oggi abbiamo più soluzioni, più giocatori adatti al nostro gioco. Gente che ha esperienza ad alti livelli, si alza il livello generale. Una sorpresa ma ci aspettavamo certe prestazioni”.

Un pensiero ai tifosi rossoneri: “Vogliamo vincere anche per loro, non c’è altro. Probabilmente sarà tutto l’anno un derby, ma come lo è sempre stato. Due grandi squadre che si affrontano con rispetto. Che vinca il migliore”.