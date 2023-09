Colpo in attacco: sì al Milan

Il Milan ha lavorato per un colpo in attacco nelle ultime settimane. Il calciatore avrebbe persino dato il proprio benestare ai rossoneri.

Uno dei reparti che il Milan ha cercato di rinforzare in estate è l’attacco. Sia per quanto riguarda le corsie laterali, prendendo calciatori più funzionali al gioco di Stefano Pioli, sia a livello di prime punte vere e proprie.

Dal mercato sono arrivati importanti rinforzi, come Christian Pulisic e Samuel Chukwueze, che hanno rimpolpato le corsie esterne, perfetti per il 4-3-3 odierno del Milan. Così come il jolly offensivo Noah Okafor, classe 2000 che può giocare sia da punta che da vice-Leao sulla sinistra.

La caccia all’alternativa di Olivier Giroud, come futuro numero 9 del Milan, è stata invece più difficoltosa del previsto. Il Milan ha provato a prendere un elemento d’esperienza e qualità come l’iraniano Taremi, senza però riuscirci. Alla fine la scelta è ricaduta, in extremis, su Luka Jovic in uscita dalla Fiorentina. Un nome di buon livello, ma tutto da appurare in un contesto come quello rossonero.

Ok al Milan: l’allenatore ha fatto saltare tutto

Prima di virare su Jovic, grazie all’intuizione del suo agente Fali Ramadani nell’ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato, il Milan aveva tentato di sondare il terreno per altri attaccanti last-minute.

Un profilo che poteva concretamente finire in rossonero è quello di Antonio Sanabria, il centravanti paraguayano del Torino. Il classe ’96, cresciuto nei vivai di Roma e Barcellona, era stato contattato dai dirigenti milanisti come alternativa a Taremi ormai sfumato. Un affare rapido che poteva andare in porto nel giro di poche ore.

Sanabria, secondo quanto riportato da La Stampa, aveva detto immediatamente sì all’ipotesi Milan, per l’importanza di tale chiamata e per la possibilità di giocare la Champions League. Un’opportunità irrinunciabile per il calciatore del Toro. Ma a frenare la trattativa è stato l’allenatore Ivan Juric.

Il tecnico del Torino è un grande estimatore di Sanabria e dunque, nonostante l’acquisto in attacco di Duvan Zapata, ha deciso di blindarlo chiedendo alla propria società di non acconsentire al trasferimento al Milan. Per questo motivo i rossoneri hanno dovuto cercare in poche ore un altro profilo adatto per il ruolo di vice-Giroud. Chissà che il nome di Sanabria non possa tornare in auge in futuro, anche se il paraguayano appare vicino al rinnovo con il Torino.