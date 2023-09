Esame per Kjaer: il derby per convincere il Milan

Stefano Pioli alle prese con i primi problemi di stagione. In difesa Kjaer è chiamato a dare subito delle risposte: prova di fuoco per il danese

La formazione per il derby, come vi stiamo raccontando ormai da giorni, è praticamente fatta. Stefano Pioli non ha alcuna intenzione di cambiare e si affiderà agli stessi uomini che hanno battuto Bologna, Torino e Roma.

L’unica eccezione sarà chiaramente in difesa dove mancherà Fikayo Tomori. Il centrale inglese, titolarissimo al fianco di Malick Thiaw, è squalificato dopo l’espulsione di Roma e non sarà chiaramente del match. Il candidato numero uno a sostituirlo era Pierre Kalulu, ma il francese ha accusato dei problemi muscolari, che non gli hanno permesso di allenarsi e che lo porteranno al forfait. Sarà inevitabile dunque l’impiego di Simon Kjaer.

Il danese la scorsa stagione ha chiuso bene, rispondendo presente in gare complicate come quelle contro il Napoli, ma soprattutto contro il Tottenham. Domani sarà chiamato a far bene, anche in ottica futura. Il suo contratto scade nel 2024 e dovrà dimostrare di poter essere ancora all’altezza del Milan.

Milan, uno sguardo al futuro: il punto sulla difesa

In estate il Diavolo ha deciso di puntare sul giovane Pellegrino, troppo inesperto per pensare di essere buttato nella mischia. Ci vorrà del tempo, prima che Pioli punti su di lui, ma è chiaro che il futuro della difesa dipenderà anche dal centrale argentino.

Il Milan si augura che Pellegrino possa ripercorrere le orme di Malick Thiaw, oggi punto fermo del Diavolo al pari di Fikayo Tomori e Pierre Kalulu, ma non è detto che sia così. In estate, dunque, potrebbe servire un nuovo centrale per completare il reparto difensivo e il nome di Maxime Esteve non è mai sparito dai radar di Moncada.

Il centrale del Montpellier ha un contratto in scadenza nel 2025 e potrebbe dunque essere davvero arrivato il momento di lasciare la Ligue 1. Difficile, invece, che il Milan decida di investire pesantemente sul difensore e così, al momento, è da escludere un profilo alla Scalvini. Il centrale italiano dell’Atalanta piace, ma il suo costo è già proibitivo. I prossimi mesi, dunque, ci diranno cosa ne sarà della difesa del Milan: tutti sono sotto esame, ma soprattutto Simon Kjaer e il giovane Pellegrino.