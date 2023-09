Il ritorno più atteso: sarà a San Siro per Inter-Milan, l’annuncio (VIDEO)

Ritorno importante in vista del derby. Una bella notizia per tutti i tifosi che potranno così godersi meglio lo spettacolo di Inter-Milan.

L’attesa per Inter-Milan è sempre più esaltante. Le due squadre milanesi, in testa alla classifica a pari punti e con un ruolino di marcia perfetto, si sfidano sabato alle ore 18 per il derby numero uno della stagione.

Una gara diversa dalle altre, sia perché arriva ad inizio campionato e dunque con tanto ancora da dire a livello stagionale, sia perché in tanti indicano Milan e Inter come le favorite nella corsa Scudetto di questa stagione, pronostico confermato dalle tre vittorie su tre incontri di entrambe le formazioni.

Per l’importanza e la risonanza mediatica del duello milanese, l’emittente DAZN ha già annunciato una grossa novità. Ovvero l’inserimento di ben due voci per il commento tecnico in telecronaca, al fianco del cronista Pierluigi Pardo: un ex rossonero Massimo Ambrosini ed un ex nerazzurro Andrea Stramaccioni. Ma la notizia più importante è stata annunciata stamattina e ha unito tutti i tifosi, sia da una parte che dall’altra.

Diletta Leotta torna “in campo” dopo la gravidanza

Non solo la novità delle tre voci in telecronaca per Inter-Milan. Un’altra grande notizia per i tifosi, sia coloro che saranno a San Siro sia per chi seguirà il derby da casa, è il ritorno in diretta della amatissima Diletta Leotta.

La conduttrice siciliana debutterà in questa stagione televisiva su DAZN dopo essere diventata mamma. Lo scorso 16 agosto è nata Aria Karius Leotta, figlia della conduttrice e del portiere tedesco Loris Karius. La bella Diletta ovviamente si è presa del tempo di riposo per sé stessa ma anche per la sua piccola, ma adesso ha deciso di rientrare. E l’ha fatto per l’occasione più attesa.

L’annuncio ufficiale è stato dato dalla stessa Diletta Leotta, in un video promosso con DAZN, in cui, già in splendida forma fisica, si reca in un San Siro ancora vuoto, mentre ammette di non vedere l’ora di tornare a bordocampo. La Leotta ha dato poi appuntamento sull’emittente in streaming per sabato alle ore 17, quando incomincerà la diretta del pre-partita di Inter-Milan.

Ad un mese dal parto della piccola Aria, la Leotta è già prontissima a tornare sul campo ed a lavorare in diretta, prendendosi i soliti cori di ‘apprezzamento’ da parte delle tifoserie presenti. Già rientrata a Radio 105 come speaker, Diletta aveva ammesso in una recente intervista di considerare il suo lavoro come una priorità assoluta: “Lavorare è una cosa a cui non rinuncerei mai, anche se da oggi mia figlia sarà la cosa più importante”.