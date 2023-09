Inter-Milan, Pioli ha scelto: si cambia in difesa

Non ci sono dubbi sul Milan che Stefano Pioli è intenzionato a schierare contro l’Inter nel derby di domani sera a San Sir. Ecco le scelte del tecnico dei rossoneri

Dopo una lunghissima attesa, per via della sosta per le nazionali, è finalmente vigilia. Domani il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo a San Siro per il derby di Milano.

I rossoneri sfideranno i nerazzurri per la quarta giornata di Serie A: entrambe le squadre sono a punteggio pieno e in caso di vittoria ci sarà la prima capolista in solitaria. La sosta per nazionali, non ha certo aiutato i due allenatori a preparare la partita, ma come si dice in questi casi, il derby è una sfida che si prepara da sola. E’ evidente, però, che sia Pioli che Inzaghi avrebbero preferito un altro tipo di approccio ad una gara così sentita e invece, di fatto, ci sono stati solamente due giorni per prepararla. Ieri il rientro in gruppo di tutti i nazionali, che hanno girato per il mondo, oggi la rifinitura.

Milan, Pioli sorride: riecco Olivier Giroud

Come abbiamo raccontato nella tarda mattinata di ieri, Stefano Pioli ha riabbracciato Olivier Giroud. Dopo i guai alla caviglia, accusati nel corso del match tra la Francia e l’Irlanda, il centravanti francese ha fatto rientro anticipato a Milanello, sottoponendosi alle cure del caso. Ieri, invece, come da programma, c’è stato il ritorno in gruppo. Ha lavorato con il resto della squadra così come i nazionali.

La formazione appare, dunque, presto fatta e difficilmente sarà diversa da quella ammirata contro Bologna, Torino e Roma, fatta eccezione chiaramente di Fikayo Tomori, costretto a saltare il derby per squalifica.

Al suo posto avrebbe dovuto giocare Pierre Kalulu, ma il difensore francese ha accusato dei problemi muscolari nel corso dello scorso weekend. L’ex Lione, che ieri ha lavorato a parte, va così verso il forfait. Al centro spazio a Simon Kjaer insieme a Malick Thiaw. Il reparto difensivo, davanti a Mike Maignan, verrà poi completato da Davide Calabria e Theo Hernandez.

A centrocampo, non ci sono davvero dubbi, con Pioli che si affiderà ancora a Rade Krunic, Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek. In attacco, come detto, Olivier Giroud sarà al centro, a completare il reparto con Christian Pulisic e Rafael Leao