La “nuova” squadra di Mario Balotelli: ritorno ufficiale

L’ex attaccante del Milan comincia ufficialmente una nuova vittoria e torna in un club dove aveva fatto molto bene

Non era finita bene neanche l’avventura con gli svizzeri del Sion per Mario Balotelli. Dopo una sola stagione l’attaccante italiano aveva chiuso con la società, soprattutto a seguito dell’incidente dello scorso febbraio, quando a una festa aveva involontariamente colpito con un pugno il ds Constantin, figlio del presidente del club.

I tifosi del Sion avevano poi anche bruciato una maglia col suo nome durante una partita. La sua esperienza si è chiusa con 18 presenze e 5 gol, ma con la retrocessione del Sion. Dopo aver lasciato il Sion Balotelli si è però subito accasato in un nuovo club, anche se in realtà si tratta di un ritorno. Il classe 1990 fa nuovamente capolino in Turchia all’Adana Demirspor, club con il quale aveva militato due anni fa e dove aveva lasciato un buon ricordo.

Nella stagione 2021-22, infatti, Mario aveva collezionato ben 18 gol in 21 presenze, andando a riconquistarsi addirittura una chiamata in Nazionale da Roberto Mancini. Il tutto si era rotto per una discussione animata con l’allora tecnico del club, Vincenzo Montella, che se ne è andato nelle scorse settimane, per cui si è subito creata l’occasione per il ritorno.

Balotelli di nuovo all’Adana Demirspor: il comunicato del club

Balotelli ha firmato un contratto annuale con l’opzione per la stagione successiva ed è già pronto a mettersi a disposizione del suo nuovo allenatore, l’ex rossonero Patrick Kluivert.

Il ragazzo ha preferito dunque tornare in uno dei pochi ambienti in cui è riuscito a esprimersi al meglio negli ultimi anni, visto che anche in Italia le cose non erano andate nel migliore dei modi, con le maglie di Brescia e Monza. A comunicare il ritorno del centravanti è stato proprio l’Adana sul proprio account Twitter: “Il nostro club ha raggiunto un accordo di un anno più uno con Mario Balotelli”.

🆕 Kulübümüz, Mario Balotelli ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. pic.twitter.com/VqRen0wR6y — Yukatel Adana Demirspor (@AdsKulubu) September 15, 2023

Ricordiamo che con l’Adana Balotelli aveva anche realizzato un gol pregevole di rabona al termine di una serie di doppi passi, che era entrato nelle nominations per il FIFA Puskas Aeward. In rosa c’è anche un suo ex compagno ai tempi del Milan, ovvero Mbaye Niang, oltre a un’altra vecchia conoscenza della Serie A come l’ex Lazio Nani.