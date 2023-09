Milan, Pioli presenta il derby: “Non guardo al passato. Kjaer è pronto”

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby di domani. Ecco tutte le sue dichiarazioni

Il derby è alle porte. Milan e Inter si sfideranno domani a San Siro alle ore 18:00 in un match valido per la 4a giornata di Serie A. Le due squadre, insieme in testa alla classifica, si sono mostrate finora come le più in forma del campionato. Ecco perché si prevede una sfida ad altissima intensità, oltre che di qualità.

Gli ultimi derby sono stati un disastro per il Milan: dalla finale di Supercoppa alla semifinale di Champions, in campo non c’è stata partita. I nerazzurri hanno stravinto ma Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match, non ci pensa: “Non mi interessa. Penso solo a domani. Altrimenti potremmo dire dello Scudetto vinto e non vinto dall’Inter. Ciò che conta è mettere in campo le soluzioni per il nostro gioco“.

Quello che è mancato nei derby di questo 2023 è stato l’approccio giusto: “I miei giocatori devono pensare che è un’occasione per dimostrare le nostre qualità. Se saremo più forti lo dirà il campo. Domani il treno passerà da una stazione ma poi ce ne saranno tante altre. Siamo all’inizio, mi piace come stiamo lavorando. Usciremo dal campo più forti perché, nel bene o nel male, ci saranno sempre cose sulle quali lavorare“.

Pioli alla vigilia di Inter-Milan: “Ne usciremo migliori in ogni caso”

In assenza di Kalulu, che ha riportato una lesione al retto femorale, a sostituire lo squalificato Tomori ci sarà Simon Kjaer: “E’ prontissimo. E no, con lui il nostro modo di difendere non cambia. Perché dovrebbe?“. E, a proposito di difensori, Pioli rivela i problemi di Caldara: “Non sarà a disposizione per un po’ per un problema alla cavigilia“.

Al Milan ci sono tanti nuovi giocatori che non hanno mai vissuto l’esperienza del derby con l’Inter a San Siro. E sono proprio loro quelli che, rivela Pioli, hanno mostrato grande attenzione e serenità in questi giorni: “Non so se è perché non sanno cosa ci aspetta domani, ma li vedo sereni e sorridenti. E credo sia il modo giusto per affrontare queste gare. Poi, una volta a San Siro, capiranno così il derby“.

In conferenza ha parlato anche dell’ultimo arrivato, Marco Pellegrino: “Difensore attento, discplinato e aggressivo. Ha bisogno di tempo perché prima giocava a tre. L’ho provato anche da terzino in questi giorni, può farlo“. Senza Kalulu né Tomori e Caldara, l’argentino è l’unico difensore disponibile domani oltre ai titolari. Se questo nuovo Milan è meno frenetico rispetto a prima: “Deve essere così. Vogliamo gestire di più la partite e capirne i momenti. Vogliamo diventare la squadra più dominante in partita e per farlo dobbiamo tenere più palla rispetto agli avversari“.