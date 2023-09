@ML – Milan, infortunio Kalulu: lesione al retto femorale

Arriva il responso sui controlli a Pierre Kalulu. Il difensore francese del Milan salterà sicuramente il derby di domani pomeriggio.

Non bastasse la squalifica di Fikayo Tomori, che salterà il derby Inter-Milan per la sciocca espulsione contro la Roma, la squadra rossonera deve appurare ormai ufficialmente anche un’altra pesante assenza in difesa.

Già la scorsa settimana Pierre Kalulu si era fermato per un risentimento muscolare, durante gli allenamenti a ranghi ridotti in quel di Milanello. Un forfait che ha preoccupato da subito mister Pioli ed il suo staff, visto il rischio di una lesione che avrebbe messo k.o. a medio-lungo termine il difensore.

Oggi il centrale classe 2000 ha svolto nuovi accertamenti, che hanno confermato le prime impressioni. Lesione al muscolo retto femorale della gamba sinistra. Un infortunio piuttosto delicato che di fatto toglie a Kalulu la possibilità di recuperare per la sfida all’Inter della 4.a giornata di campionato.

Ancora non noti i tempi di recupero per Kalulu, che rischia di stare fuori diverse settimane. Possibile un rientro ad ottobre, forse dopo la seconda sosta per le nazionali. Il francese lascerà il posto all’esperto Simon Kjaer nel derby, il quale formerà una coppia quasi inedita con il giovane tedesco Malick Thiaw. Mentre già dalla sfida al Newcastle di martedì in Champions League tornerà a disposizione anche Tomori.