Nuovo stadio Milan, un importante annuncio: “Presto l’ufficialità”

Dichiarazioni decisive del Presidente della Regione Lombardia sul tema del nuovo Stadio del Milan a San Donato. Grande positività nelle sue parole

Dopo le varie ipotesi sfumate, tra cui quella di San Siro e quella dell’area La Maura, il Milan di RedBird sta procedendo spedito verso la costruzione del nuovo stadio nell’area San Francesco di San Donato Milanese. La strada sembra tracciata, così come le intenzioni. Il club rossonero ha avuto subito piena disponibilità da parte del comune meneghino, il quale ha aperto alla possibilità di edificare il nuovo impianto nella sua area. Come preannunciato dall’assessore di San Donato una settimana fa, si attende soltanto che il Milan presenti il suo progetto. Dopodiché si andrà spediti verso ogni iter burocratico.

La serietà dell’idea è dimostrata dagli studi già iniziati sull’organizzazione della viabilità attorno all’area in cui dovrebbe essere costruito il nuovo stadio. Con l’approdo di RedBird al comando del club rossonero, si è velocizzato al massimo il progetto del nuovo impianto. Gerry Cardinale ha la ferma convinzione che soltanto attraverso uno stadio moderno, all’avanguardia e di proprietà, il Milan possa realmente innalzarsi al livello delle altre big europee. Dunque, non si è più sentita la necessità di aspettare nessuno, né l’Inter né tantomeno il Comune di Milano.

Avanti tutta su San Donato Milanese. L’AC Milan dovrebbe presentare il progetto entro la fine di settembre, e può contare sull’appoggio e il lavoro di Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, nonché grande tifoso rossonero. Ai microfoni di Radio Rossonera, il personaggio politico ha rilasciato delle dichiarazioni decisive in tal senso.

Fontana: “La Regione sta dando tutto il suo apporto”

Attilio Fontana ha lasciato intendere a RadioRossonera quanto la costruzione di un nuovo stadio per il Milan stia a cuore anche alla Regione Lombardia. “Milan molto determinato nel voler andare avanti a San Donato. Le problematiche evidenziate stanno per essere risolte. Presto avremo l’ufficialità di questa scelta. La Regione sta dando il suo apporto nel più rapido tempo possibile. Capiamo che per il Milan la velocità sia importante” ha dichiarato il Presidente.

Infine, Fontana ha sottolineato i benefici che il nuovo stadio di proprietà potrà portare non soltanto al Milan ma a tutta l’area coinvolta: “L’investimento del club è qualcosa che CI consentirà (sono milanista) di metterci alla pari con i grandi club europei. Siamo assolutamente disponibili ad aiutare il Milan. Tutta l’area coinvolta avrà dei benefici diretti grazie al progetto stadio. Sui tempi non posso dare anticipazioni, ma saranno rapidi e compatibili con le esigenze del club”.