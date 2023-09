Assalto a Leao per un attacco da sogno: per il Milan un’offerta irrinunciabile

Rafael Leao torna nel mirino dei top club internazionali. In arrivo per il Milan una maxi-offerta: vediamo cosa succederà in futuro.

Uno degli ultimi capolavori della gestione tecnica e dirigenziale di Paolo Maldini è stato quello di riuscire a blindare Rafael Leao. Forse il rinnovo più difficile degli ultimi anni in Serie A, vista l’importanza del giocatore e le tante sirene internazionali che lo hanno riguardato.

Prima dell’estate Leao ha siglato un prolungamento fino al giugno 2028 con il Milan. Altra impresa della dirigenza è stata quella di convincerlo ad accontentarsi di 5 milioni netti di stipendio, cifra che può crescere con i bonus ogni stagione.

Il rinnovo significa che Leao tiene molto al Milan, sa che è la squadra dove potrà crescere ulteriormente ed esprimersi al top, nonostante i richiami della Premier League fossero molto forti. Ovviamente il fuoriclasse portoghese attirerà in futuro altre società di primo livello, in particolare un top team citato dalla redazione di Fichaje.net.

Guardiola vuole Leao al City: il Milan chiede il pagamento della clausola

Secondo gli ultimi rumors di mercato, nel 2024 il Manchester City punterà forte su Rafa Leao. La squadra allenata da Pep Guardiola avrebbe un debole per l’attaccante esterno del Milan, giocatore che da solo riesce spesso a spaccare le partite. L’obiettivo primario dei citizens sarà dunque il calciatore classe ’99.

Se era stato il Chelsea a farsi sotto durante i mesi precedenti al suo rinnovo con il Milan, in futuro sarà la formazione campione d’Europa in carica, che ha dalla sua parte non solo una forza economica non indifferente, ma anche l’appeal di un gioco offensivo ed unico oltre che uno spirito vincente infuso dal suo allenatore.

Il Milan è stato chiaro: per cedere Rafa Leao accetterà soltanto offerte per la sua clausola rescissoria. Dunque il City dovrà investire ben 175 milioni di euro se vuole ottenere il cartellino del portoghese. Una cifra estrema, alla quale chiunque direbbe di sì. La squadra di Guardiola starebbe seriamente pensando di pagare tale somma stratosferica, visto che Leao è e resta un obiettivo concreto e importante.

A bocce ferme appare strano che il Manchester City voglia spendere tutto questo denaro per un’ala sinistra come Leao, visto che ad oggi in quel ruolo Guardiola vanta già calciatori importanti e costosi quali Jack Grealish, Phil Foden più l’ultimo arrivato, il belga Jeremy Doku. Eppure Leao ha caratteristiche molto diverse da questi tre talenti, vista la velocità supersonica unita ad un fisico da centravanti. La coppia Leao-Haaland sarebbe tra le più letali degli ultimi 30 anni di calcio internazionale.