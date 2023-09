Coppa d’Africa, le date ufficiali: quante partite potrebbero saltare Chukwueze e Bennacer

I due rossoneri potrebbero arrivare a saltare anche cinque partite di campionato: c’è un terzo milanista che può essere convocato

Come tutti sanno, durante la stagione i club dovranno privarsi per un determinato periodo dei calciatori che saranno convocati per la Coppa d’Africa, che quindi salteranno alcune partite di campionato.

La curiosità era però relativa a quante e quali sarebbero state queste partite, che nell’economia della stagione possono anche risultare decisive. Anche perché si tratta di una fase molto delicata della stagione, ovvero quella invernale. In queste periodo solitamente le squadre fanno i conti con i tanti infortuni dovuti alla lunga serie di partite ravvicinate. E va considerato che quest’anno non ci sarà neanche la pausa natalizia.

Le date ufficiali della Coppa d’Africa sono le seguenti: inizierà il 13 gennaio e si concluderà con la finale dell’11 febbraio. Ovviamente l’assenza dei giocatori dipende anche dal percorso delle loro rispettive Nazionali. Al momento, però, è possibile stabilire le assenze almeno per quanto riguarda la prima parte della competizione.

Coppa d’Africa, quante partite saltano Bennacer e Chukwueze

Il Milan ha due giocatori importanti in rosa che dovrebbero essere convocati, ovvero Samuel Chukwueze e Ismael Bennacer, rispettivamente con la Nigeria e con l’Algeria. Se per il primo non ci sono dubbi, sul secondo bisogna capire quale sarà l’evoluzione del suo infortunio. Per gennaio dovrebbe essere pronto. Lui è al lavoro per rientrare il prima possibile anche per poter disputare la competizione, ma con l’obiettivo di non forzare né rischiare.

Oltre a Chukwueze e Bennacer, potrebbe esserci anche un terzo convocato: Yacine Adli, che di recente ha deciso di vestire la maglia dell’Algeria (la stessa dell’amico Bennacer) ed è quindi convocabile dal ct Djamel Belmadi. Considerando che i giocatori partiranno qualche giorno prima dell’inizio della competizione, salteranno anche la 19esima giornata di campionato, in programma il 6 e 7 gennaio. I rossoneri che saranno convocati salteranno dunque sicuramente Empoli-Milan, ma soprattutto il big match Milan-Roma, in programma la settimana successiva.

Qualora la Nigeria o l’Algeria arrivassero in finale, Chukwueze o Bennacer salterebbero anche quella che potrebbe essere una sfida scudetto come Milan-Napoli, valevole per la 24esima giornata. E’ pur vero che, se fosse la Nigeria ad arrivare in finale, i partenopei dovrebbero fare a meno del loro bomber Victor Osimhen. E’ ancora presto, dunque, per capire quali partite esattamente saranno saltate dagli eventuali milanisti impegnati nel torneo africano.