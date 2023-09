Emergenza in difesa per Pioli: solo due opzioni in panchina nel derby

Pioli rischia una doccia gelata in vista di Inter-Milan: la disponibilità in difesa è decimata e il mister si ritrova con solo due opzioni.

Derby d’andata piuttosto sfortunato per i rossoneri, che si ritrovano ora costretti a fare un enorme sforzo per affrontare un match durissimo come questo. Intanto, mister Pioli studia come organizzare la difesa con soltanto due disponibilità in panchina: tra squalifiche e infortuni, ecco come il Milan giocherà contro l’Inter.

Torna il campionato di Serie A dopo la sosta Nazionali, e tornano anche i problemi per il Milan, con Pioli costretto a rivedere la rosa che scenderà in campo contro l’Inter per il derby.

Sia le squalifiche che gli infortuni peseranno, e non poco, sulla gara dei rossoneri. Dal mercato estivo sono infatti arrivati notevoli rinforzi in attacco e a centrocampo ma, probabilmente, è stato trascurato il reparto arretrato che ora si ritrova in affanno.

Intanto, i rossoneri vengono da un tris di risultati positivi in campionato contro Bologna, Torino e Roma. Recuperato in extremis Oliver Giroud e sistemato il solito attacco, i rossoneri contro l’Inter sono chiamati ad un tour de force per tappare alcuni buchi che Pioli si ritrova in difesa. Vediamo come scenderanno in campo per il 238esimo derby della loro storia.

Milan-Inter, emergenza Pioli: chi giocherà in difesa?

Mister Pioli è costretto a rivedere l’intera squadra per equilibrare una difesa carente, che dovrà fare a meno di due titolari imprescindibili della retroguardia rossonera. Il Milan dovrà dunque arginare in qualche modo l’avanzata di Lautaro Martinez e Thuram, ma dovrà farlo con due sole disponibilità in panchina.

La squalifica di Tomori e l’infortunio di Kalulu sono una vera emergenza in casa rossonera a poche ore da Inter-Milan. In una gara combattuta contro la Roma, Fikayo Tomori ha rimediato un doppio giallo che gli è costato caro, giocandosi la sua presenza nel derby. Al suo posto è pronto a subentrare Simon Kjaer, ma un infortunio nel reparto arretrato ha costretto Pioli a convocare solo due riserve.

Anche Pierre Kalulu, infatti, si è visto costretto ad uno stop. Il difensore francese si è sottoposto a risonanza magnetica, che ha rilevato una piccola lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Nulla di troppo grave, ma che sicuramente non gli permetterà di scendere in campo a San Siro.

Pioli dovrà fare affidamento ai soliti Theo Hernandez, Thiaw e Calabria, con la possibilità di innestare solo due opzioni dalla panchina. Stiamo parlando dei giovanissimi Marco Pellegrino, il nuovo arrivato dal calciomercato estivo, e il primavera Andrea Bartesaghi. Anche Florenzi può dare la sua disponibilità, magari per far rifiatare l’esterno destro.