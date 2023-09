Inter-Milan, Dazn o Sky: streaming e diretta tv, dove vedere il Derby

Inter-Milan, il primo Derby della stagione oggi a San Siro dalle 18. Tutte le indicazioni su dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Countdown terminato. Sabato 16 settembre, alle 18, in un San Siro ovviamente tutto esaurito, Inter e Milan si affrontano nel Derby di andata di Serie A. Una stracittadina, quella odierna, a sua modo storica, la prima di sempre con le due squadre appaiate in vetta alla classifica.

Dopo solo quattro giornate di campionato non sarà un Derby decisivo ma, si sa, vincerlo rappresenta sempre una grande iniezione di fiducia anche in vista dei prossimi impegni di settembre-ottobre che prevedono, per entrambe le squadre, anche una doppia sfida in Champions League.

Sia Pioli che Inzaghi, nelle conferenze stampa della vigilia, hanno ribadito che i precedenti recenti non contano. Indubbiamente però per il Milan e i tifosi rossoneri è ancora cocente la delusione per i quattro Derby persi la scorsa stagione tra Serie A, finale di Supercoppa e semifinale di Champions League.

Sarà un Milan diverso quello che scenderà in campo stasera rispetto a quello degli ultimi Derby. Nuovo modulo e nuovi effettivi per l’undici di Pioli che si affida a Kjaer per sostituire Tomori squalificata con Krunic in mediana supportato da Reijnders e Loftus Cheek. In attacco, tridente lineare con Pulisic e Leao a sostegno di Giroud, pienamente recuperato dopo il ko alla caviglia in Francia-Irlanda.

Inter-Milan, dove vedere il Derby oggi

Il Derby Inter-Milan di sabato 16 settembre è un’esclusiva di DAZN. Sarà possibile vederlo in streaming tramite l’applicazione dell’emittente disponibile per smartphone, smart tv, tablet, decoder Sky Q e TimVision, Amazon Fire Stick, console di gioco e AppleTV. Dazn è visibile anche da pc tramite il sito di riferimento.

Per chi vuole vedere il Derby in diretta tv è possibile farlo con Zona Dazn, il canale aggiuntivo disponibile sul decoder Sky e di Tivusat alla posizione 214 sottoscrivendo l’opzione a 7 euro in più al mese.

La telecronaca del Derby sarà affidata a Pierluigi Pardo, supportato al commento tecnico da Massimo Ambrosini e Andrea Stramaccioni. Gradito ritorno in diretta nel pre e post partita per Diletta Leotta, a poco più di un mese dalla nascita della figlia.

Gli highlights di Inter-Milan saranno visibili, immediatamente dopo il termine della partita, anche su Sky nelle varie edizioni serali di Sky Sport e nello studio pre match che precede la diretta di Genoa-Napoli.

Dopo il Derby, il Milan tornerà in campo martedì 19 settembre alle 18.45 in Champions League contro il Newcastle (diretta esclusiva su Sky Sport). In Serie A, invece, sabato 23 sfida al Verona alle 15 a San Siro (esclusiva di Dazn e Zona Dazn).