Ufficiali le scelte di Inzaghi e Pioli per l’atteso derby Inter-Milan: ecco le formazioni che scenderanno in campo a San Siro.

Il Derby di Milano arriva solo alla 4ª giornata della Serie A 2023/2024, San Siro è pronto per ospitare la partitissima. I tifosi di Inter e Milan hanno riempito le tribune dello stadio.

Le due squadre arrivano all’appuntamento con gli stessi punti conquistati nelle prime tre giornate, entrambe sono a punteggio pieno. Sicuramente Stefano Pioli ha qualche problema in più di Simone Inzaghi, visto che Fikayo Tomori è assente per squalifica, mentre Ismael Bennacer e Pierre Kalulu per infortunio. Nei nerazzurri nessun giocatore assente.

Inter-Milan, le formazioni ufficiali del Derby

INTER (3-5-2): Sommer, Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Audero, Di Gennaro; Bisseck, Carlos Augusto, de Vrij, Pavard; Agoumé, Asllani, Cuadrado, Frattesi, Klasssen, Sensi; Arnautovic, Sanchez. Allenatore: Inzaghi.

MILAN (4-3-3): Maignan, Calabria, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic; Giroud, Leao. A disposizione: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Pellegrino; Adli, Musah, Pobega, Romero; Chukwueze, Jovic, Okafor. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Sozza di Seregno.