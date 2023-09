L’Italia è la sua meta preferita: il Milan ci riprova

In estate l’attaccante non si è mosso ma il contratto è in scadenza: vorrebbe tornare in Serie A e il Diavolo resta un’ipotesi plausibile

Il mercato è finito da poco ma le indiscrezioni sulle possibili trattative continuano a circolare senza sosta. Il Milan ha fatto una campagna acquisti decisamente soddisfacente, andando a rinforzarsi nei vari reparti, ma continua comunque a tenere d’occhio alcuni profili.

Il club rossonero ha speso cifre importanti in questa sessione estiva, andando a prendere giocatori di livello, ma la questione dell’attaccante non può dirsi ancora del tutto risolta. Alla fine il Diavolo ha riempito la casella con l’arrivo di Luka Jovic dalla Fiorentina, ma il serbo rappresenta una scommessa e la carta d’identità di Olivier Giroud obbliga la dirigenza a fare delle rifelssioni future. In questo senso non si dimentica il nome di Alvato Morata.

Il trentenne ha avuto un inizio di stagione ad altissimo livello, con 3 gol nei primi tre turni in Liga e con una tripletta con la Spagna contro la Georgia. Il classe ’93 è stato in bilico nell’ultima sessione di mercato ma ora l’Atletico Madrid si gode il suo attaccante e festeggia la decisione di averlo trattenuto in rosa. Il centravanti della nazionale spagnola ha ricevuto diverse proposte in estate, alcune delle quali non lo hanno convinto a lasciare l’Atletico.

Pista ancora possibile: il Milan è un’opzione

Una di queste era arrivata dalla Roma, che però non lo intrigava, come lui stesso ha ammesso pubblicamente. Ce ne sono poi state diverse dall’Arabia Saudita, sempre rifiutate dall’ex Juventus.

Dall’altra parte, le proposte che soddisfacevano il giocatore, non sono state prese in considerazione dal club madrileno. Ricordiamo che, nonostante il contratto dell’attaccante scada nel giugno del 2024, quindi fra un anno, i Colchoneros chiedevano comunque una cifra intorno importante per lasciarlo partire, intorno ai 15-20 milioni. Dalla Spagna però intanto continuano a suggerire che, in caso di addio all’Atletico, la destinazione preferito di Morata sarebbe l’Italia, dove è sempre stato bene durante la sua permanenza alla Juve.

L’attaccante ha vestito la maglia dei bianconeri, fra il 2014 e il 2016 e fra il 2020 e il 2022, per cui conosce molto bene la Serie A. L’Italia rappresenta inoltre una destinazione gradita anche per la moglie e i figli sono italiani e le questioni familiari, come si sa, sono molto importanti in queste decisioni. Stando a quanto riportato da Elgoldigital, è quindi da tenere in grande considerazione un suo possibile ritorno alla Vecchia Signora. Il quotidiano spagnolo specifica però che anche Inter e Milan sono due destinazioni gradite e probabili.