Milan, Pioli: “Conosciamo l’Inter, dobbiamo sfruttare le nostre qualità”

Pioli ha parlato prima di Inter-Milan: spera di vedere una squadra capace di mettere in pratica le sue idee di gioco e di vincere.

Nel 2023 l’Inter ha avuto sempre la meglio nei quattro derby disputati tra Serie A, Supercoppa Italiana e Champions League. Il Milan vuole evitare la quinta sconfitta e ha lavorato sodo in questi giorni per conquistare i 3 punti.

Stefano Pioli si è concesso ai microfoni di DAZN nel pre-partita e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “I ragazzi sanno quello che devono fare, sanno che è una partita importante e che dobbiamo giocare con le nostre caratteristiche, le nostre qualità e i nostri principi di gioco. Serve una partita di alto livello per uscire soddisfatti dal campo“.

L’Inter finora ha subito zero gol, quindi l’allenatore del Milan sa che bisognerà essere particolarmente concreti nelle chance a disposizione: “Giochiamo contro una squadra molto organizzata, compatta e che concede poco. Le occasioni in cui saremo uno contro uno o in superiorità numerica dovremo cercare di sfruttarle, non credo ce ne saranno tante“.

La squadra rossonera è abbastanza offensiva, però avere equilibrio è fondamentale e Pioli lo ribadisce: “La fase difensiva dipende dal lavoro di tutta la squadra, soprattutto dall’intensità e dai tempi di uscita di chi gioca davanti. Pulisic, Giroud e Leao saranno molto importanti. Dobbiamo essere attenti e corti, conosciamo le qualità e le caratteristiche degli avversari“.