Milan, Pioli: “Non devo chiedere scusa ai tifosi”

Pioli nel post-partita di Inter-Milan ha spiegato perché non sente di doversi scusare con la tifoseria dopo la brutta sconfitta.

Davvero umiliante per il Milan il risultato finale derby disputato stasera. L’Inter si è imposta per 5-1, vincendo la quinta delle cinque stracittadine giocate nel 2023. Adesso è fondamentale reagire, perché martedì si torna in campo contro il Newcastle United per il debutto nella nuova edizione della Champions League.

Sono tanti i tifosi delusi e arrabbiati per prestazione e KO. Non mancano le critiche a Stefano Pioli, che nel corso della conferenza stampa post-partita ha dichiarato di non dover chiedere scusa ai milanisti: “Non sono tanto d’accordo su questo. Non abbiamo perso apposta, secondo voi volevamo perdere? Siamo dispiaciuti, non siamo riusciti a fare ciò che volevamo. Devi chiedere scusa se fai qualcosa di proposito. Abbiamo perso cinque derby e quindi dobbiamo cercare di fare meglio“.

L’allenatore del Milan non vuole scusarsi per il 5-1 e la brutta prova, vedremo se la squadra saprà riscattarsi immediatamente. Contro il Newcastle servirà un altro tipo di partita, di ben altro livello. I Magpies hanno vinto nell’ultima giornata di Premier League contro il Brentford, rialzandosi dopo tre sconfitte di fila. Incerta la presenza dell’ex rossonero Sandro Tonali, che ha accusato un infortunio con la nazionale e non era in panchina.