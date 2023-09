Sky – Colloquio squadra-dirigenza nello spogliatoio del Milan dopo il derby

Clima molto teso in casa Milan dopo la fine del derby, che ha fatto emergere alcune lacune strutturali dei rossoneri in campo.

Sconfitta davvero pesante e letale per il Milan. Luce spenta in questo primo derby stagionale, nonostante il gol di Rafael Leao avesse provato a rimettere in carreggiata i rossoneri.

5-1 per l’Inter il finale della stracittadina, che mette in luce i difetti di una squadra che, prima della sosta per le nazionali, aveva invece messo in evidenza solidità, bel gioco e concretezza, con tre vittorie su tre incontri.

Già momento di confronto per il Milan. Come riferito da Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport, la dirigenza milanista (capeggiata dal CEO Giorgio Furlani) si è presentata nello spogliatoio di San Siro per un colloquio con staff e squadra. Ovviamente c’è grande delusioni ma anche tanta voglia e bisogno di reagire, visto che martedì si torna già in campo contro il Newcastle, nel debutto di Champions League.

Per il Milan si tratta del quinto derby perso consecutivo. Pioli non riesce a limitare gli schemi di Inzaghi, visto che dalla Supercoppa Italiana di gennaio scorso ad oggi sono arrivate 5 sconfitte di seguito nella stracittadina, con 12 reti subite e solo una realizzata.