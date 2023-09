Frattesi zittisce Krunic e provoca sui social: il gesto alla Totti (VIDEO)

Ancora Davide Frattesi. L’ex centrocampista del Sassuolo si rende protagonista di un gesto che sta facendo tanto discutere sui social

Appare evidente che Davide Frattesi non abbia alcun interesse ad essere simpatico ai tifosi del Milan. Il centrocampista dell’Inter si è reso protagonista, ancora una volta, di un gesto alquanto discutibile, finendo inevitabilmente nel mirino della critica.

Le immagini dell’ex Sassuolo che fa il gesto del quattro, zittendo Rade Krunic, stanno chiaramente facendo il giro del web. Un gesto che ha ricordato quello di Francesco Totti, in un famoso derby.

Sui social i tifosi del Milan, arrabbiati per il pesantissimo ko, non hanno chiaramente gradito l’atteggiamento di Frattesi, che ci ha messo il carico, qualche ore dopo, con un post provocatorio su Instagram: “Ops… ihihihihih. Sono GASATISSIMO“, ha scritto sul proprio profilo.

La stragrande maggioranza dei tifosi rossoneri si è così scagliata contro Frattesi, ma c’è anche chi si augura che il Milan e i calciatori possano utilizzare queste immagini per rialzare la testa. Immagini che dovrebbero rimanere nelle testa dei protagonisti rossoneri per molto tempo. Una motivazione in più per poter avere la meglio sull’Inter.

Milan, Frattesi provoca ancora: tifosi furiosi

Come dicevamo, Davide Frattesi però, non è la prima volta che fa arrabbiare il Milan. E’ già successo qualche giorno fa nel post gara contro l’Ucraina.

Lezioni di comportamento da frattesi? Ma questo frattesi? pic.twitter.com/Tk5oBwhQPP — Lara (@Larabrusi) September 13, 2023

L’ex Sassuolo, commentando i fischi da parte dei tifosi (chiaramente rossoneri) a Donnarumma, li ha definiti indegni, scatenando, ancora una volta la rabbia dei sostenitori del Diavolo, sui social. Frattesi è stato, poi, ‘richiamato’ da Luciano Spalletti, che ha invitato tutti i suoi giocatori a lavorare anziché parlare: “Siamo privilegiati, se fischiano è perché non ci siamo meritati gli applausi”.

Ma Frattesi si era reso protagonista anche in Milan-Sassuolo dello scorso anno. Anche in quella circostanza, il Diavolo subì cinque gol e il centrocampista fece arrabbiare tutti con atteggiamenti, che si possono considerare poco rispettosi. E’ evidente che il rapporto tra i tifosi del Milan e Davide Frattesi è destinato a far discutere ancora tanto e siamo certi che ci saranno nuovi capitoli ben presto.