Il Newcastle lo riporta in Premier League: sfuma il sogno dei milanisti

I Magpies sono pronti a mettere sul piatto una cifra molto importante per l’esterno d’attacco: è stato accostato anche al Milan

Sono passate ormai oltre due settimane dal termine della sessione estiva del calciomercato, eppure, come tutti sanno, le trattative non si fermano mai e i club già lavorano su altri possibili innesti per il futuro.

Il Milan ha operato in maniera importante e ha cambiato molto in estate, andando a prendere tanti giocatori di livello nei vari reparti, per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Il club rossonero ha messo a segno ben dieci colpi e l’allenatore è contento perché ogni ruolo adesso è coperto e ci sono tante soluzioni per mettere in campo la squadra, a seconda degli avversari e delle situazioni di gioco.

La società valuta comunque sempre le opportunità di mercato e segue dei giocatori importanti in chiave futura, per i quali magari non si erano creati i presupposti nelle ultime sessioni di mercato. Su uno di questi però sembra proprio che il Diavolo dovrà rassegnarsi a non vederlo con la maglia rossonera. Stiamo parlando dello spagnolo Ferran Torres, in uscita dal Barcellona.

Ferran Torres può tornare in Inghilterra: la cifra che offriranno i Magpies

Il classe 2000 era stato acquistato per ben 55 milioni di euro dal Manchester City, ma nel primo anno e mezzo con i blaugrana aveva decisamente deluso. Ecco perché diversi club si erano interessati a lui durante questa estate, soprattutto dalla Premier League.

Alcune squadre erano pronte a riportare in Inghilterra l’ex Valencia, ma Ferran Torres ha sempre avuto la ferma intenzione di rimanere nel club catalano e in questo inizio della nuova stagione pare esser finalmente riuscito a convincere il tecnico Xavi, mettendo a segno già 2 reti nei primi tre turni della Liga. Le ottime prestazioni gli hanno aperto le porte della Nazionale e anche lì non ha deluso, realizzando una doppietta contro Cipro.

Gli occhi del Newcastle sono sempre puntati su di lui e i Magpies sono pronti a mettere sul piatto ben 40 milioni di euro per acquistarlo nel mercato di gennaio. La squadra di Eddie Howe spera di passare il girone di Champions e di convincere il ragazzo, anche perché il Barca accetterebbe per rimettere a posto i conti. Ferran Torres è stato accostato anche al Milan negli ultimi mesi, oltre che ad altre italiane, e che poteva diventare di certo un obiettivo per il futuro dei rossoneri.