La chiamata a Theo, il tentativo di Maldini: clamoroso retroscena di mercato

Spunta un retroscena di calciomercato estivo che riguarda il Milan, ma anche il derby che si giocherà oggi a San Siro per un trasferimento sfumato.

Questo pomeriggio il Milan sfiderà l’Inter nel primo derby stagionale. Nonostante si tratti di una gara valida soltanto per la 4.a giornata di Serie A, l’attesa è altissima, così come le aspettative per un duello d’alta classifica.

Milan e Inter sono come sempre rivali in tutto e per tutto, due formazioni di alto rango che si daranno presumibilmente battaglia fino all’ultimo per il titolo. Come ha detto in questi giorni il capitano rossonero Davide Calabria: “Il derby non sarà solo quello di sabato, ma sarà tutto l’anno”.

Un derby che si alimenta anche nelle sedi del calciomercato. Non è raro infatti trovare obiettivi comuni e duelli a colpi di rilanci e trattative che riguardino sia i rossoneri che i nerazzurri. L’ultima situazione è stata svelata da Calciomercato.com, che ha pubblicato un retroscena riguardo un calciatore cercato da entrambi i club durante gli scorsi mesi.

Pavard aveva chiamato Theo: voleva il Milan prima dell’Inter

L’indiscrezione riguarda l’ultimo colpo di mercato dell’Inter, ovvero il difensore francese Benjamin Pavard. Il calciatore del Bayern Monaco prima di scegliere i nerazzurri sarebbe potuto diventare un rinforzo del Milan.

La rivelazione parla di contatti, prima della fine della scorsa stagione, con Theo Hernandez, suo compagno di nazionale. Pavard avrebbe chiesto informazioni sul Milan al vice-capitano rossonero, facendo intendere come gli sarebbe piaciuto sbarcare in Serie A, direzione Milanello. Inoltre Paolo Maldini era un grande estimatore di Pavard e lo avrebbe voluto come jolly difensivo.

Primi contatti tra le parti, l’intenzione di aprire un dialogo sull’asse Milan-Bayern ad inizio estate. Ma tutto si è fermato per via dell’esonero ancora oggi scioccante dell’ex storico capitano dal ruolo di direttore dell’area tecnica. L’addio di Maldini ha stravolto i piani sul mercato dei rossoneri, che hanno comunque soddisfatto l’ambiente visti i 10 colpi in entrata messi a segno.

Pavard però ha dovuto dimenticare la possibilità di raggiungere Theo Hernandez in maglia rossonera. Fino all’inserimento ad agosto dell’Inter, alla ricerca di un “braccetto” difensivo per sostituire il partente Skriniar. La volontà del francese di giocare in Italia è stata esaudita, ma lo farà dal lato opposto dei Navigli. E chissà che stasera possa debuttare nel derby, contro la squadra che aveva ipotizzato qualche mese fa come il suo futuro approdo.