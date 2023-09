Milan-Newcastle United, designato l’arbitro Sanchez: i precedenti

La UEFA ha ufficializzato la squadra arbitrale per Milan-Newcastle United di Champions: scelto un direttore di gara spagnolo.

Il Milan deve reagire subito alla pesante sconfitta subita nel derby contro l’Inter. Martedì a San Siro ospita il Newcastle United nella prima partita della fase a gironi della Champions League 2023/2024.

Potrebbe esserci il primo incrocio con Sandro Tonali come avversario, anche se le condizioni fisiche dell’ex rossonero non sono ottimali e bisognerà vedere se sarà completamente recuperato. Nell’ultima giornata di Premier League contro il Brentford non ha giocato, è rimasto in panchina per tutta la partita.

Champions League, Milan-Newcastle United: chi sarà l’arbitro

La UEFA ha reso noto stamane che l’arbitro della sfida tra Milan e Newcastle United sarà José Maria Sanchez. Il 39enne spagnolo non ha alcun precedente con le due squadre, sarà una prima assoluta quella di martedì sera a San Siro.

Raul Cabañero e Inigo Prieto saranno gli assistenti, mentre Cesar Soto Grado è stato scelto designato come quarto ufficiale. Alejandro Hernandez in sala VAR, con il tedesco Marco Fritz come AVAR.

Chiaramente, l’auspicio è che non si verifichino errori decisivi che possano condizionare il risultato finale. Nonostante l’introduzione della tecnologia, a volte ci sono ancora troppe situazioni che non vengono giudicate correttamente.