Milan, raggiunto un umiliante record negativo: una macchia nera nella storia del club

I rossoneri hanno scritto una pagina storica nella giornata di ieri: ecco il dato dell’umiliazione nei derby

Ieri è stata una bruttissima giornata per il Milan e i suoi tifosi. La grande attesa e le tante speranze per il derby contro l’Inter si sono trasformate in un’enorme delusione e amarezza dopo il pesantissimo 5-1 subito dai nerazzurri.

La squadra di Stefano Pioli è uscita travolta dalla sfida di ieri sera, che vedeva affrontarsi le due squadre in vetta al campionato. Il Diavolo è andato sotto nei primissimi minuti per effetto della rete di Henrich Mkhitaryan, per poi subire il raddoppio ad opera di Marcus Thuram, che ha messo in grandissima difficoltà Malick Thiaw per tutta la partita. Nella ripresa il gol di Rafa Leao ha illuso i rossoneri, perché subito dopo l’Inter di Simone Inzaghi ha dilagato con le reti di Mkhitaryan, Hakan Calhanoglu dal dischetto e Davide Frattesi.

Già di per sé il risultato rende la sconfitta del Milan umiliante, a fronte di un inizio di campionato che aveva portato tanto entusiasmo, anche per l’ottimo rendimento dei nuovi acquisti fino alla pausa per le nazionali. Le assenze di Pierre Kalulu e Fikayo Tomori possono essere una piccola attenuante dei problemi difensivi, ma non bastano a spiegare il crollo totale della squadra e la poca pericolosità in fase offensiva.

Un 2023 da incubo per i rossoneri nei derby

La goleada subita non è l’unica nota dolente di questo derby, perché ciò che preoccupa ancor di più nell’ottica della sfida a distanza contro i rivali cittadini, è la continuità delle sconfitta, in un 2023 davvero da incubo sotto questo punto di vista.

Sono infatti addirittura cinque le sconfitte consecutive nei derby per i rossoneri, arrivate tutte nel disastroso 2023. Dopo la vittoria per 3-2 di fine 2022, il Milan non ha più avuto chance contro i rivali. A gennaio è arrivata la sconfitta in Supercoppa Italiana per 3-0 e il mese successivo quella nel match di ritorno in campionato per 1-0. A maggio sono poi arrivate le due sconfitte negli Euroderby della semifinale di Champions League, anche in quei casi con il Diavolo che non ha segnato.

Ieri è arrivato l’unico gol del Milan nei derby in questo 2023, a fronte però di ben 12 subiti. Mai nella storia i rossoneri avevano perso cinque derby consecutivi: un record negativo che fa male e che va interrotto quanto prima, perché l’Inter sembra sapere benissimo il modo in cui mettere in difficoltà i propri rivali in ogni partita.